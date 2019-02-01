Медики назвали продукт, защищающий от болезней печени

Врачи рассказали о полезных свойствах жирной рыбы.Ученые из Китая рассказали о невероятной пользе жирной рыбой.Оказалось, что высокая концентрация Омега-3 сокращает риск развития проблем с печенью и увеличивает продолжительность жизни.Ученые проанализировали данные о 420 тыс. людей за последние 16 лет. Выяснилось, что женщины, регулярно потреблявшие жирные сорта рыбы, на 38% реже страдали болезнью Альцгеймера. Продукт оказывал положительное влияние и на мужчин, сокращая на 10% риск развития сердечно-сосудистых и на 37% печеночных заболеваний. Вероятность появления атеросклероза была снижена на 45%.Ученые считают, что вещества, входящие в состав рыбы, способны выступать катализатором молодости и увеличивать продолжительность жизни.