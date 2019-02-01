Медики рассказали, как нельзя лечить грипп и ОРВИ
Терапевты составили перечень распространенных ошибок в лечении гриппа и ОРВИ в эпидемиологический сезон. Не повторяйте их, если хотите в случае заболевания выздоравливать быстрее.
Одно из самых массовых нарушений – это то, что люди переносят простуду на ногах, отмечают эксперты. Но при первых же симптомах недомогания лучшее для организма заболевшего человека – лечь в постель. Осложнения, которые, часто возникают у тех, кто продолжает заниматься делами, лечатся гораздо сложнее, предостерегли ученые.
Другая распространенная привычка - сбивание температуры при малейшем ее повышении - тоже не самая лучшая стратегия в лечении гриппа и простуды. По мнению терапевтов, не стоит принимать жаропонижающие лекарства, если температура не достигла отметки 38. Иммунитету нужно дать возможность и время побороться с инфекцией самостоятельно, если она атаковала организм. По этой же причине не нужно предпринимать специальных, дополнительных согревающих мер, добиваясь усиленного потения заболевшего человека.
Нередко при простуде люди начинают пить антибиотики. Врачи напоминают: антибиотиками лечат бактериальные инфекции, но не вирусные. Простуде эти средства не страшны, но организм может «сломаться» - прием антибиотиков способен угнетать иммунную систему.
Очередная ошибка – это стремление уберечь заболевшего от сквозняков, держать окна в его комнате закрытыми. На самом деле необходимо как можно чаще проветривать помещение, так как это мешает вирусам выживать, рассказали специалисты: тепло - лучшая среда для возбудителей болезней.
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