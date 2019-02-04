Эта популярная диета поможет "сжечь" 20 кг за месяц

Диета Магги не считается голодной диетой.Диета Магги не имеет ничего общего с бульонными кубиками.Эта система питания получила свое название в честь своего автора – диетолога по фамилии Магги.Четырехнедельная диета Магги нацелена на улучшение метаболизма и сжигание лишних калорий. Она предполагает употребление следующих продуктов: яиц; нежирного творога; вареного мяса; свежих фруктов – яблок, апельсинов, персиков, арбузов, мандаринов, дынь; овощей – бобов, баклажанов, моркови, чеснока, огурца; чая; поваренной соли.Как видите, разнообразие есть, и придерживаться такой диеты довольно просто. Запрещенные продукты включают в себя: финики, бананы, виноград и инжир; масла и любые жиры; бульоны; сахар; майонез; алкогольные напитки; сигареты.Основные правила соблюдения этой диеты достаточно традиционны. Рекомендуется пить много воды. Кроме этого, вы должны готовить овощи без добавления каких-либо химических приправ; не использовать масло и жиры. Если вы сильно проголодались, приготовьте овощной салат, съешьте морковь или огурец. И конечно, занимайтесь спортом – это принесет больший эффект.Диета Магги: меню на каждый деньПервая неделяПонедельникЗавтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половина грейпфрута.Обед: фрукты в любом количестве, но только один вид: яблоки, груши, киви, апельсиныУжин: любое мясо, кроме баранины, отварное или запеченноеВторникЗавтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка апельсинаОбед: куриное мясо в любом виде (в том числе жареное), объем порции - любойУжин: 2 вареных вкрутую яйца, салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, 1 апельсин, тост из зернового хлебаСредаЗавтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка грейпфрутаОбед: тост из зернового хлеба, нежирный сыр, салат из помидоровУжин: любое мясо, кроме баранины, отварное или запеченноеЧетвергЗавтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка апельсинаОбед: фрукты в любом количестве, но только один вид: яблоки, груши, киви, апельсиныУжин: 2 яйца, свареных вкрутую, салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, любое нежирное мясоПятницаЗавтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка грейпфрутаОбед: 2 яйца всмятку, овощи на пару на выбор: морковь и зеленый горошек либо стручковая фасоль и кабачки.Ужин: целый грейпфрут, салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, белая рыба (вареная, запеченная или жареная)СубботаЗавтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка апельсинаОбед: фрукты в любом количестве, но только один вид: яблоки, груши, киви, апельсиныУжин: салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, любое нежирное мясо, жареное или запеченноеВоскресеньеЗавтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка грейпфрутаОбед: курица, отварная или жареная, салат из помидоров, овощи на пару на выбор: морковь и зеленый горошек либо стручковая фасоль и кабачки, один апельсинУжин: овощи на пару на выбор: морковь и зеленый горошек либо стручковая фасоль и кабачкиВторая неделяПонедельникЗавтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка апельсинаОбед: салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, любое нежирное мясо, жареное или запеченоеУжин: 1 целый грейпфрут, 2 яйца всмятку, салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перцаВторникЗавтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка грейпфрутаОбед: салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, любое нежирное мясо, жареное или запеченоеУжин: 1 грейпфрут и 2 яйца всмяткуСредаЗавтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка апельсинаОбед: салат из огурцов и любое нежирное мясо, жареное или запеченоеУжин: 1 грейпфрут и 2 яйца всмяткуЧетвергЗавтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка грейпфрутаОбед: 2 яйца всмятку, нежирный сыр, овощи на пару (морковь и горошек либо стручковая фасоль и кабачки)Ужин: 2 яйца вкрутуюПятницаЗавтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка апельсинаОбед: рыба (любая, приготовленная любым способом, в любом количестве)Ужин: 2 яйца всмяткуСубботаЗавтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка грейпфрутаОбед: отварное нежирное мясо, помидоры, апельсинУжин: фруктовый салат (дыня, мандарин, персик, апельсин и яблоко)ВоскресеньеЗавтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка апельсинаОбед: салат из помидоров, приготовленные на пару кабачки и стручковая фасоль, курица, 1 грейпфрутУжин: салат из помидоров, приготовленные на пару морковка и зеленый горошек, курица, 1 грейпфрутТретья неделяДиета Магги богата белковыми продуктами Фото: depositphotos.comПонедельникНа завтрак, обед и ужин - любые фрукты (кроме бананов и винограда)ВторникНа завтрак, обед и ужин - сырые или отварные овощи (кроме картофеля)СредаНа завтрак, обед и ужин - любые фрукты (кроме бананов и винограда)ЧетвергНа завтрак, обед и ужин - рыба в любом количестве, зеленый салат или капуста, овощи (кроме картофеля)ПятницаНа завтрак, обед и ужин - нежирное вареное или жареное мясо или курицу, вареные овощи (кроме картофеля)СубботаНа завтрак, обед и ужин - любые фрукты (кроме бананов и винограда)ВоскресеньеНа завтрак, обед и ужин - любые фрукты (кроме бананов и винограда)Четвертая неделяПонедельникРаспределить на три приема пищи: куриную грудку, 1 банку консервированного тунца, 4 огурца, 4 помидора, 1 тост из зернового хлеба, грейпфрут.ВторникРаспределить на три приема пищи: 4 ломтика нежирного мяса, 4 огурца, 3 помидора, 1 тост из зернового хлеба, 1 апельсин, 1 яблоко.СредаРаспределить на три приема пищи: 1 ст.л. творога, 200 г нежирного сыра, вареные овощи (кроме картофеля), 2?3 огурца, 2 помидора, 1 апельсин.ЧетвергРаспределить на три приема пищи: куриную грудку, 1 огурец, 3 помидора, 1 тост, 1 грейпфрут.ПятницаРаспределить на три приема пищи: 2 сваренных вкрутую яйца, 3 помидора, салат (помидоры, огурцы, морковь, перец) и 1 грейпфрут.СубботаРаспределить на три приема пищи: 2 вареные куриные грудки, 100 г нежирного творога, 2 огурца, 2 помидора, 1 стакан простокваши, 1 апельсин.ВоскресеньеРаспределить на три приема пищи: 2 ст.л. нежирного творога, 1 банка консервированного тунца, 2 огурца, 2 помидора, 1 тост из зернового хлеба, вареные овощи (кроме картофеля) и 1 грейпфрут.На диете Магги можно сбросить до 20 кг.