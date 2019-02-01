Этот молочный продукт поможет нормализовать давление

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Питание является одним из ключевых факторов, влияющих на артериальное давлениеНатуральный йогурт – лучший молочный продукт, который помогает привести давление в норму.Данное мнение специалистов опубликовало издание Sunday Express. По словам ученых, в состав йогурта входят вещества, способствующие улучшению в состоянии артериального давления.В частности, эксперты в области здорового питания указали на то, что натуральный йогурт является источником калия, который активизирует выведение из организма излишка соли. Соль, в свою очередь, провоцирует рост давления.Для того, чтобы привести давление в норму, необходимо употреблять йогурт пять раз в неделю.«В кисломолочных продуктах присутствуют кальций и белок, так что йогурт помогает не только справиться с гипертонией и сбросить лишний вес», - констатировали врачи.По словам научных специалистов, в одной порции йогурта может содержаться до 400 миллиграммов кальция - почти половина суточной нормы. Кроме того, в составе йогуртов есть фосфор и магний, которые также очень важны для нормализации давления.Из линейки йогуртов одним из самых полезных эксперты считают греческий йогурт - он содержит в два раза больше белка, чем обычный. Совершенно ненужным для рациона они считают йогурт с «фруктами на дне». По мнению эксперта по питанию CNN Лизы Драйер, такие варианты йогуртов отличаются удвоенным или утроенным содержанием сахара, и в целом подобный продукт является ничем иным как калорийным молочным десертом, а не здоровым перекусом.По мнению ученых, питание является одним из ключевых факторов, влияющих на артериальное давление. Приводить давление в норму помогает, прежде всего, рацион, основу которого составляют овощи и молочные продукты небольшой жирности, а также продукты с клетчаткой - крупы и злаки. Лишний вес, курение, употребление алкоголя, фастфуда, а также продуктов с повышенным содержанием соли и рафинированных углеводов способствуют повышению давления.