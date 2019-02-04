Названы главные причины выпадения волос

Выпадение волос в целом является нормальным процессом, но в некоторых случаях шевелюра начинает редеть слишком сильно.Специалисты-трихологи, которые занимаются диагностикой, профилактикой и лечением заболеваний волос и кожи головы, рассказали о типичных причинах интенсивного выпадения волос.Типичная причина: тугие прически. Постоянные хвосты и пучки, стягивающие волосы, способны нарушить кровообращение кожи головы. На фоне этого нарушения могут повреждаться волосяные фолликулы, в итоге вы можете заметить небольшие намечающиеся проплешины.Типичная причина: стресс. Избыточное количество специфических гормонов при хроническом стрессе влияет на кровообращение кожи головы, что способно вызвать выпадение волос. Специалисты рекомендуют осваивать техники психологического расслабления.Типичная причина: любовь к сладкому. В этом случае фактором выпадения волос становится повышенный уровень инсулина в крови – он тоже вредит коже головы.Типичная причина: рацион. Выпадение волос нередко становится проблемой женщин, которые в погоне за стройно фигурой слишком рьяно следуют диете. Для здоровья волос важно, чтобы организм получал достаточно питательных веществ, белка и здоровых жиров, других микроэлементов.Типичная причина: прием лекарств. Некоторые лекарства от повышенного давления, антидепрессанты и т. п. дают побочный эффект в виде потери волос.Типичная причина: эндокринные нарушения. Эти нарушения могут быть связаны с дисфункцией щитовидной железы, менопаузой, сахарным диабетом. Необходимо посетить врача-эндокринолога, он поможет разобраться, о каком сбое сигналит усилившееся выпадение волос.