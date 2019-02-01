Медики подсказали, как ускорить обмен веществ

Лимоны и грейпфруты нормализуют обмен веществЧем быстрее в организме происходит обмен веществ, - тем быстрее сжигаются лишние калории и лучше усваиваются полезные вещества. При его сбое сбросить вес становится крайне сложно, а все деликатесы непременно откладываются на талии, рассказала врач-диетолог Людмила Бабич.Лимоны и грейпфруты нормализуют обмен веществ и ускоряют сжигание жиров. Впрочем, хоть и в меньшей мере, этому способствуют все без исключения овощи, зелень.«Обязательны в рационе и морепродукты, - в них содержится омега-3 и омега-6 кислотами, они богаты фолиевой кислотой, йодом, хромом, клетчаткой и кальцием, которые отлично «растормошат» метаболизм.Разгоняют метаболизм различные специи, пряности и натуральные приправы. Куркума, имбирь, гвоздика, базилик, кардамон, корица, черный перец, петрушка отлично подстегивают обмен веществ и помогают быстрее сжигать калории.«Обязательно включайте в свой рацион имбирь ( лучше маринованный ) и морские водоросли. Они не только восполнят нехватку йода (который напрямую влияет на работу щитовидки, а та, в свою очередь, и контролирует наш обмен веществ), но и улучшат пищеварение», - говорит врач.Способствуют улучшению обмена веществ также блюда с красным перцем.Метаболизм действеннее всего ускоряют физические нагрузки, потому постарайтесь, если не посещаете спортзал, больше ходить пешком и выполнять каждый день хотя бы несколько упражнений (хотя бы во время просмотра телевизора).«Не сидите на диетах, они замедляют метаболизм, а вот разгрузочный день на яблоках или рисе раз в две недели пойдет на пользу здоровье и поддержит фигуру в норме», - добавила врач.