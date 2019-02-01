"Грустная" еда: названы продукты, ухудшающие настроение

Если хотите побороть негативные эмоции - этой еды стоит избегать.Многие склонны к лечению депрессии с помощью алкоголя, но такое решение приносит больше вреда, чем пользы.Чтобы избавиться от стресса и подавленного настроение многие прибегают к заеданию своих проблем или употреблению алкоголя. Но, на самом же деле это дает только временный эффект, после чего настроение становится еще хуже.Об этом рассказала нью-йоркский диетолог Керри Глассман.Она назвала пять популярных продуктов, которые не помогают справиться с депрессией.СладостиКак утверждает диетолог, при употреблении сладостей в крови поднимается уровень сахара, что на время улучшает настроение. Но как только он падает – эмоциональное состояние ухудшается. Эксперт предлагает заменить шоколад и печенье фруктами.Энергетические напиткиС помощью таких напитков люди пытаются избавиться от подавленности и найти в себе энергию для работы. По словам диетолога, энергетики совершенно не помогают в таком случае. Смесь кофеина и сахара негативно влияет на уровень сахара в крови из-за чего организм испытывает стресс. Таким образом, ухудшается эмоциональное состояние.АлкогольМногие склонны к лечению депрессии с помощью алкоголя, но такое решение приносит больше вреда, чем пользы. Как объясняет Глассман, алкогольные напитки затормаживают работу центральной нервной системы, которая отвечает за эмоции, мысли и поведение. Может поначалу это поможет избавиться от негативных эмоций, но с выходом алкоголя из организма симптомы будут только усугубляться.Сладкие газированные напиткиОдним из основных ингредиентов таких напитков – искусственный подсластитель аспартам. Ранее ученые обнаружили, что он приводит к значительному ухудшению настроения, поскольку блокирует выработку серотонина – гормона счастья. Также, аспартам часто становится причиной головной боли и тревожности.ФастфудКак рассказывает диетолог, при плохом настроении людей часто тянет к нездоровой пище. Употребление фастфуда, к сожалению, совершенно не помогает поднять настроение. Напротив, он перегружает организм солью и жирами, которые вредят микрофлоре кишечника из-за чего возникает подавленность и депрессия.