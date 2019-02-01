Медики сообщили, какие продукты противопоказаны гипертоникам

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На первое место медики поставили соль.Людям со слабым здоровьем и высоким давлением некоторые продукты строго противопоказаны, однако большинство пациентов с гипертонией понятия не имеют, что им нужно очень серьезно относиться к своему рациону питания.Врачи настоятельно рекомендуют полностью исключить или ограничить употребление некоторых продуктов, которые представляют серьезные риски для самочувствия гипертоников. На первое место медики поставили соль. Полностью отказываться от соли специалисты не рекомендуют, но советуют ограничить ее употребление до трех граммов в день. На втором месте – ветчина, колбаса и свиное сало. Все эти продукты содержат красное мясо и животные жиры, которые повышают давление.Тройку лидеров замыкают всевозможные маринады и консервы. Они содержат огромное количество соли, всевозможных добавок и уксус, представляющих огромную опасность для гипертоников.Также специалисты включили в рейтинг самых опасных продуктов для людей с высоким давлением кофе, сдобную выпечку, сладости, шоколад, спиртные напитки, копчености, фастфуд, сливочное и топленое масло, а также маргарин.