Психологи назвали основные причины расстройств сна
Проснуться посреди ночи и потерять сон - не самая приятная история. Но с ней можно бороться, если выяснить причину - а их может быть несколько.
Этот феномен нельзя назвать редкостью. Исследование, опубликованное в «Журнале психиатрических исследований», показало, что 35% населения имеют дело с бессонницей по крайней мере три ночи в неделю, а 23% просыпаются один раз каждую ночь.
Стресс
Даже если вы не нервничаете конкретно в тот момент, когда ложитесь спать, стресс сказывается на вашем сне. Эксперты советуют устроить в своей спальне максимально расслабленную и успокаивающую обстановку. Приглушённые тона в интерьере, плотно задвинутые шторы ночью, - всё это способствует хорошему сну.
Ещё один важный момент - матрас. Исследование показало, что старый матрас может повышать уровень стресса , поскольку боль в спине и плохой сон, связанные с ним, повышают уровень кортизола (гормона, ответственного за стресс) в организме.
«Если вас одолевает бесконечный поток мыслей, после 20 или 30 минут встаньте с постели и идите спать в другую комнату. В противном случае ваш мозг начнёт ассоциировать кровать с бодрствованием», - считает Стив Орма, клинический психолог и автор книги «Перестаньте беспокоиться и идите спать: как уложить бессонницу в постель навсегда».
Слишком много шума вокруг
Сон имеет несколько стадий, и на неглубоких фазах мы рискуем просыпаться от постороннего шума. Это могут быть звуки за окном или храп вашего партнёра.
В этом случае эксперты по сну рекомендуют использовать «белый шум». Исследования подтверждают, что он может благоприятно влиять на сон и подавлять посторонние звуки вроде сопения, скрипа и прочего.
Вы много пьёте перед сном
Это касается как алкогольных, так и безалкогольных напитков. Исследования говорят, что хоть порция алкоголя перед сном поможет быстрее уснуть, ночью вы рискуете просыпаться и плохо засыпать.
Если вам нравится употреблять вино перед сном, вы можете выпить не больше 120 грамм. Что касается жидкостей в целом, попробуйте пить их за 90 минут до сна.
Симптом какого-то заболевания
Как правило, просыпаться ночью - это нормально и не требует никакого лечения. Но врачи предупреждают: если расстройства становятся регулярными, стоит обратиться к врачу, чтобы исключить такие заболевания, как апноэ, синдром беспокойных ног или что-то элементарное, например, изжогу.
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