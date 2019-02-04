Психологи назвали основные причины расстройств сна

4 причины, почему вы просыпаетесь посреди ночи.Проснуться посреди ночи и потерять сон - не самая приятная история. Но с ней можно бороться, если выяснить причину - а их может быть несколько.Этот феномен нельзя назвать редкостью. Исследование, опубликованное в «Журнале психиатрических исследований», показало, что 35% населения имеют дело с бессонницей по крайней мере три ночи в неделю, а 23% просыпаются один раз каждую ночь.СтрессДаже если вы не нервничаете конкретно в тот момент, когда ложитесь спать, стресс сказывается на вашем сне. Эксперты советуют устроить в своей спальне максимально расслабленную и успокаивающую обстановку. Приглушённые тона в интерьере, плотно задвинутые шторы ночью, - всё это способствует хорошему сну.Ещё один важный момент - матрас. Исследование показало, что старый матрас может повышать уровень стресса , поскольку боль в спине и плохой сон, связанные с ним, повышают уровень кортизола (гормона, ответственного за стресс) в организме.«Если вас одолевает бесконечный поток мыслей, после 20 или 30 минут встаньте с постели и идите спать в другую комнату. В противном случае ваш мозг начнёт ассоциировать кровать с бодрствованием», - считает Стив Орма, клинический психолог и автор книги «Перестаньте беспокоиться и идите спать: как уложить бессонницу в постель навсегда».Слишком много шума вокругСон имеет несколько стадий, и на неглубоких фазах мы рискуем просыпаться от постороннего шума. Это могут быть звуки за окном или храп вашего партнёра.В этом случае эксперты по сну рекомендуют использовать «белый шум». Исследования подтверждают, что он может благоприятно влиять на сон и подавлять посторонние звуки вроде сопения, скрипа и прочего.Вы много пьёте перед сномЭто касается как алкогольных, так и безалкогольных напитков. Исследования говорят, что хоть порция алкоголя перед сном поможет быстрее уснуть, ночью вы рискуете просыпаться и плохо засыпать.Если вам нравится употреблять вино перед сном, вы можете выпить не больше 120 грамм. Что касается жидкостей в целом, попробуйте пить их за 90 минут до сна.Симптом какого-то заболеванияКак правило, просыпаться ночью - это нормально и не требует никакого лечения. Но врачи предупреждают: если расстройства становятся регулярными, стоит обратиться к врачу, чтобы исключить такие заболевания, как апноэ, синдром беспокойных ног или что-то элементарное, например, изжогу.