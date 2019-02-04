Как избавиться от зубной боли в домашних условиях

Народные средства для лечения зубной боли.Не всегда есть возможность вовремя посетить стоматолога.Зубная боль может испортить настроение, но народные методы помогут от нее избавиться.Лед. Если у вас чрезмерно чувствительны зубы, то этот вариант не очень подойдет. В противном случае кубики льда могут унять зубную боль, ведь они приводят к онемению десен и нервов. Можно положить лед в тонкий бинт и подержать рядом с больным зубом в течение нескольких минут.Лук. Этот овощ обладает выраженным антимикробным и антисептическим действием. При сильных зубных болях наши предки жевали сырой лук, иногда получая облегчение от своих страданий. Кроме того, лук способен уничтожать бактерии в полости рта, которые вызывают инфекции.Чеснок. Где лук, там и чеснок,который также давно известен человечеству своими удивительными свойствами. Это природный антибиотик, который замедляет работу бактерий и защищает от различных недугов. Пожуйте немного сырого чеснока или смешайте соль с тертым чесноком, чтобы нанести полученную микстуру непосредственно на больной зуб.Гвоздика. При зубной боли у жителей Индии гвоздика является едва ли не самым распространенным рецептом. Эта специя обладает противовоспалительным действием, она борется с бактериями и эффективно избавляет от боли. Гвоздика насыщенная антиоксидантами, которые также способствуют уменьшению боли в зубах и борьбе с инфекциями.