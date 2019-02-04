Еда от морщин: продукты, которые заменят крема и инъекции
Появление морщин также может быть связано с питанием. Оно влияет как негативно, так и позитивно.
Какие продукты будут способствовать предотвращению морщин.
Специалисты рекомендуют обращаться в таком случае к овощам, фруктам, цельнозерновым продуктам, нежирным молочным продуктам и постным белкам. Они могут помочь бороться с воспалением, а также поддержат хороший внешний вид.
Цельнозерновые продукты должны быть как можно ближе к их естественному состоянию. Например, вместо яблочного сока мы должны выбирать целый фрукт.
Какие другие продукты вы должны регулярно включать в меню?
Листья салата
Он богат витаминами А и С, которые подавляют воспалительные процессы. Также полезны брокколи, шпинат, руккола, огуречник.
Помидоры
Они богаты питательными веществами, такими как ликопин. Другими такими являются арбуз, грейпфрут, красная капуста.
Лосось
Он содержит большое количество омега-3 жирных кислот, которые также борются с воспалительными процессами. Тунец - еще один хороший вариант.
Чечевица и бобы
Они отличные источники белка и богаты клетчаткой и питательными веществами. Эксперты объясняют, что кожа состоит из белков. Если же вы не потребляете достаточно здоровых белков, это также повлияет на ее внешний вид.
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