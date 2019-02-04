Еда от морщин: продукты, которые заменят крема и инъекции

Для красоты лица откажитесь от животных жиров, продуктов из пшеничной муки высшего сорта и алкоголя.Появление морщин также может быть связано с питанием. Оно влияет как негативно, так и позитивно.Какие продукты будут способствовать предотвращению морщин.Специалисты рекомендуют обращаться в таком случае к овощам, фруктам, цельнозерновым продуктам, нежирным молочным продуктам и постным белкам. Они могут помочь бороться с воспалением, а также поддержат хороший внешний вид.Цельнозерновые продукты должны быть как можно ближе к их естественному состоянию. Например, вместо яблочного сока мы должны выбирать целый фрукт.Какие другие продукты вы должны регулярно включать в меню?Листья салатаОн богат витаминами А и С, которые подавляют воспалительные процессы. Также полезны брокколи, шпинат, руккола, огуречник.ПомидорыОни богаты питательными веществами, такими как ликопин. Другими такими являются арбуз, грейпфрут, красная капуста.ЛососьОн содержит большое количество омега-3 жирных кислот, которые также борются с воспалительными процессами. Тунец - еще один хороший вариант.Чечевица и бобыОни отличные источники белка и богаты клетчаткой и питательными веществами. Эксперты объясняют, что кожа состоит из белков. Если же вы не потребляете достаточно здоровых белков, это также повлияет на ее внешний вид.