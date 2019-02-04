Как вывести лишнюю соль из организма: проверенные народные средства

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Зеленый чай выводит из организма соли и токсины.Всем известно, что хруст в суставах – первый признак избытка солей, которые не выводятся и откладываются по всему организму.Такой симптом может наблюдаться как у пожилых, так и у совсем юных людей.В обоих случаях солевые отложения причиняют неудобства и дискомфорт при движении, усугубляются со временем, поэтому от них необходимо избавляться.Почему в организме накапливаются соли?Еще древние китайцы утверждали, что человек состоит из того, что он ест. И соль в этом отношении не является исключением. Однако не стоит думать, что если постоянно есть соленую и острую пищу, то это приведет к развитию артрита. Обычная поваренная соль довольно легко выводится из организма, а вот фосфаты, карбонаты, трипельфосфаты, ураты и оксалаты имеют свойство накапливаться в суставах. Содержатся эти виды солей, в первую очередь, в белковой пище, чрезмерное употребление которой и приводит к развитию проблем с опорно-двигательным аппаратом.Чем опасен избыток соли в организме человека?Избыток соли может серьезно повлиять на работу организма – не зря ее еще называют «белой смертью». Ведь она обладает способностью задерживать воду, в результате в организме накапливается жидкость, появляются сильные отеки, ухудшается кровообращение, повышается артериальное давление.В целом, существуют различные виды солей, которые при накоплении вызывают определенные заболевания и патологические состояния.Щелочные соли (карбонаты, фосфаты и другие) откладываются в области позвоночника и становятся причиной развития остеохондроза, который провоцирует нарушения кровообращения, мигрени, боли в спине.Соли мочевой кислоты. Больше всего их содержится в мясных блюдах, фруктах и ??овощах с кислым вкусом. Эти вещества могут накапливаться в суставах, голенях, стопах и вызывать появление отеков. В результате врачи диагностируют подагру.Оксалатные соли. Способны образовывать камни с гладкой поверхностью. Как правило, накапливаются в костях и суставах.Как выводить соли из организма: домашние способы и народные средстваУменьшите количество соли в пище. Сведите к минимуму употребление мяса и рыбы, а также сладостей, всевозможных соусов и кетчупов. Подобные продукты всегда должны подаваться на стол со свежими овощами, которые способствуют более полной усвояемости белков и препятствуют отложению солей. Также нужно отказаться от сладких газированных напитков и минеральной воды, поскольку в них содержатся в большом количестве соли тяжелых металлов.Двигайтесь и пейте много воды. За счет интенсивного потоотделения и ускорения метаболизма занятия спортом помогают выводить соль из организма. Не забывайте при этом о воде: чтобы избежать обезвоживания, во время тренировки необходимо регулярно пить воду.Пейте зеленый чай. Зеленый чай выводит из организма соли и токсины, а также обладает легким мочегонным действием. Если же вы не представляете жизнь без кофе, то можете позволить себе чашечку с утра.Попробуйте трехдневную рисовую диету. Рис полезен не только для похудения, но и для выведения из организма солей и токсинов. Правило рисового рациона простое – можно есть только отваренный рис без соли и других приправ, а пить только воду или зеленый чай. Ешьте по 3-4 стакана риса в день, запивая его большим количеством воды. После окончания диеты старайтесь не переедать и не злоупотреблять солеными продуктами.Замените соль полезными специями. Замените соль более здоровыми приправами: чесноком, черным перцем, карри, петрушкой, орегано и розмарином.Применяйте натуральные мочегонные средства. Это могут быть овощи зеленого цвета, лук, свекла, спаржа, а еще свежевыжатые цитрусовые соки.Попробуйте банные процедуры. Они значительно ускоряют обмен веществ и помогают без диет быстро избавиться от накопленных в организме солей. Чтобы испытать на себе целебные свойства бани, достаточно посещать ее всего 1-3 раза в месяц.Сделайте глиняные подушечки против солей. Две столовые ложки косметической глины смешиваем с одной столовой ложкой травяной сухой смеси (полынь, ромашка, тысячелистник) и накладываем на центр стопы, где находятся шестьдесят активных рефлекторных точек. Держать такие подушечки на ногах нужно в течение часа.Как предотвратить отложение солей?Контролируйте состояние почек и эндокринной системы – их поражение приводит к нарушению водно-солевого баланса и отложению солей.Исключите повышенные нагрузки на суставы – они могут повредить хрящевую ткань и нарушить в ней обмен веществ.Откажитесь от тесной обуви, которая провоцирует микротравмы суставов.Своевременно лечите поражения суставов, связочного аппарата и мышечной ткани.