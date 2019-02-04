Врачи перечислили продукты, вызывающие скачки сахара в крови

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При предрасположенности к диабету такую пищу следует употреблять с осторожностью.Эксперты в области питания рассказали о том, что употребление некоторых продуктов приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови, и при постоянном их присутствии в рационе может развиться резистентности к инсулину.В случае подобного нарушения клетки организма перестают нормально реагировать на инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, - диабет на этом фоне может возникнуть очень быстро.Белый рисДанный продукт значительно обработан, поэтому в нем очень мало клетчатки, защищающей от «всплесков» глюкозы в крови. Согласно заключению экспертов, поедание риса чаще 5 раз в неделю сразу во много раз увеличивает риск развития диабета.МучноеБелая рафинированная мука мало чем отличается от белого шлифованного риса – мы наблюдаем все те же резкие взлеты уровня сахара в крови, содействующие инсулиновой резистентности.Колбасные изделияВ них содержится избыточное количество насыщенных жиров, консервантов, крахмала и вкусовых добавок. Подобное сочетание «убивает» пищеварительную систему, лишенную ферментов для усвоения многочисленных компонентов, большинства их которых не существует в природе.МолокоЕсли пить слишком много молока, содержащего в себе насыщенные жиры, можно быстро обзавестись собственным жирком. Дополнительная жировая ткань вызывает относительную инсулиновую недостаточность и диабет. Для взрослого человека стакана молока в день вполне достаточно.СладостиТем, кто не может жить без сладкого, нужно искать варианты полезных лакомств, которые могут снабжать организм витаминами, минералами и клетчаткой.Употребление сладостей, которые лишены данных компонентов, вызывает «взрывное» повышение сахара в крови.