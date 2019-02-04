Медики рассказали, почему нельзя сбивать невысокую температуру

Пирогены стимулируют образование простагландина Е.При плохом самочувствии - появлении кашля, озноба, боли в горле, повышении температуры, - человек обращается к врачу. Когда специалист назначает лечение, он уточняет, что принимать жаропонижающие средства можно, только если показатели на градуснике превысили 38°С. Это правило касается и детей, и взрослых.К сожалению, многие люди пренебрегают им и начинают пить таблетки даже при незначительной температуре в 37°С. Это действие не приносит организму ничего, кроме вреда.Почему поднимается температураПоявление жара - процесс, который запускается в ответ на проникновение внутрь организма вирусов и возбудителей инфекции. Любой человек атакуется бактериями и вирусами ежедневно, но, когда при снижении иммунитета им удаётся закрепиться и начать активное размножение, это приводит к выделению особых веществ - пирогенов. В ответ иммунная система даёт телу сигнал о повышении температуры. Этот процесс очень важен, поскольку организм создаёт неблагоприятные условия, в которых бактерии и вирусы не имеют возможности размножаться. Лимфоциты и другие защитные агенты активно работают, организм интенсивно борется за своё выздоровление.Как работают жаропонижающие средстваИменно он посылает в головной мозг сигнал о запуске повышенной температуры.Жаропонижающие препараты разрывают эту цепочку, и температура падает в течение 1–1,5 часов. Также они обладают и противовоспалительным воздействием. Неоправданный приём жаропонижающих оказывает негативное воздействие на состояние почек и сердца. Если использовать их при 37–37,5°С, иммунная система ослабнет. Она так и не научится давать отпор возбудителям инфекции. Собственные антитела не вырабатываются, при этом вирусы и бактерии внутри организма продолжают свою разрушительную работу. В некоторых случаях это может привести к тому, что и пациент, и врач пропустят развитие осложнений. Например, будет упущен момент, когда при обычном ОРВИ начнёт развиваться пневмония, ведь её основные симптомы окажутся заглушены таблетками.Когда можно сбивать температуруПри каких показателях на градуснике можно браться за сиропы и таблетки? Если температура превысила отметку 38,5°С. Для детей в возрасте до 1 года порог составляет 38°С. До этого нужно дать организму шанс побороться с инфекцией самостоятельно. Однако в ряде случаев высокую температуру сбивать нужно обязательно:температура поднялась выше 39°С и продолжает расти;больной, независимо от его возраста, подвержен фебрильным судорогам - в этом случае нельзя позволять жару подниматься выше 38°С;у больного диагностированы кардиологические или неврологические заболевания.Существуют общие рекомендации, которым необходимо следовать, если начался жар.Нельзя обтирать тело спиртом или другими жидкостями, содержащими спирт: это может привести к интоксикации организма. Категорически запрещено проводить такую процедуру детям.Нужно как можно больше пить, но питьё не должно быть сладким. Оптимальный вариант - тёплый морс без сахара.Помещение, в котором находится больной, необходимо регулярно проветривать, чтобы обеспечить постоянный приток свежего влажного воздуха. При этом нужно следить, чтобы в комнате не образовывалось сквозняков.Есть ситуации, в которых при повышении температуры нельзя лечиться дома, а нужно немедленно вызывать скорую помощь. К ним относят жар, который сопровождается спутанностью сознания, обмороком, рвотой и сильными болями в желудке. Выбор жаропонижающего средства тоже важен, особенно для младших членов семьи. Маленьким детям можно принимать далеко не все жаропонижающие. К примеру, популярный в народе и недорогой аспирин категорически не рекомендуется давать детям до 12 лет. Это связано с риском токсического поражения головного мозга и печени. Аспирин имеет большое количество побочных эффектов, среди которых числится раздражающее воздействие на слизистую оболочку пищеварительной системы и влияние на свёртывающую систему крови. Поэтому для детей лучше всего подобрать другой препарат. Конкретное название и дозировку должен указать педиатр после очного осмотра маленького пациента.