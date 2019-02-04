Эксперты рассказали, как бороться с похмельем

Нужно обязательно восстановить водный баланс и помочь печени.Врачи рассказали, что лучше всего перед приемом алкогольных напитков съесть нежирное белковое блюдо.Перед новогодними праздниками специалисты дали несколько советов, как правильно закусывать спиртные напитки и как быстро побороть похмельный синдром.Здоровье, что существует, как минимум два основных способа, минимизировать ущерб от алкоголя - затруднить всасывание и облегчить выведение вредных веществ.Она уточнила, что ущерб от алкоголя для организма определяется его качеством - чем меньше степень очистки, тем больше человек будет страдать утром.По словам Фадеевой, лучше всего перед приемом алкогольных напитков съесть нежирное белковое блюдо, например птицу или рыбу с углеводным гарниром - рисом, картофелем, тушеными овощами. Отварной картофель и рис замедляют всасывание алкоголя и являются хорошими адсорбентами, то есть частично выводят алкоголь.Диетолог Оксана Скиталинская рекомендует сочетать спиртные напитки с овощным рагу и закусывать после каждого «дринка». По ее мнению, начать это лучше всего за 30 минут до возлияний.Часто можно встретить совет, что во время и до застолья употреблять в пищу как можно больше жирного. Например, американский специалист по метаболизму алкоголя профессор Джеймс Шефер рекомендует есть вместе с алкоголем пиццу или жирную колбасу, поскольку жир замедляет его всасывание.С таким мнением согласны не все: жареное, жирное мясо, майонезные салаты замедлят действие алкоголя, однако эти же продукты могут стать большой нагрузкой на организм и поставить под удар желчный пузырь и поджелудочную железу.Чтобы облегчить похмельный синдром и последствия употребления спиртных напитков можно употребить что-нибудь сладкое, оно поможет печени. Неплохим помощником могут стать сладкие детские йогурты во взрослых дозировках.Проверенный поколениями способ для этого - это употребление огуречного рассола. Также будут полезны квашеная капуста, морс из ягод, натуральный лимонад - источники витамина С.Также врач Сергей Обложко советует пить утром кисломолочные напитки, например кефир. Он ускорит восстановление полезной микрофлоры. Стоит пить много соленой минеральной воды для нормализации водно-солевого обмена.От головной боли прекрасно поможет чай с медом и малиной - в ней содержится вещество, похожее на аспирин.