Врачи развенчали самые популярные мифы о молоке

В отношении молока существует множество противоречивых мнений.Пить или не пить молоко? Молоко – это первый продукт, который получает ребенок, и в дальнейшем становится частью нашего рациона.Существует множество противоречий в отношении потребления, пользы и вреда молока.Вот 8 мифов, связанных с молоком, в которые мы продолжаем верить, хотя не стоит.Миф 1: Лучше всего пить обезжиренное молокоПольза обезжиренного молока сильно преувеличена. Последние исследования показали, что у людей, которые пили жирное молоко, риск инфаркта или диабета был не выше, чем у тех, кто пил обезжиренное молоко или молочные продукты.Более того, есть данные о том, что жирное молоко снижает риск развития ожирения. Причина проста: определенные жирные кислоты в молочных продуктах дают ощущение сытости.Когда же вы выбираете молоко, йогурт или сыр с меньшим содержанием жира, вы не чувствуете сытости в должной мере и начинаете есть больше. Жир в молочных продуктах также помогает лучше поглощать основные питательные вещества, такие как витамин А и D, а также многие жирные кислоты.Миф 2: Молоко увеличивает образование слизи в организмеМолоко и молочные продукты не приводят увеличению образования слизи в горле и носу и не ухудшают симптомы простуды. Ощущение заложенности носа после молока – это миф, который существует исключительно в вашей голове.Среди тех, кто пьет молоко во время простуды, такие симптомы как кашель и насморк были выражены не больше, чем у тех, кто не пил молоко.Интересно, что о больших выделениях говорили только те, кто считал, что молоко приводит к образованию слизи.Миф 3: Чем больше молока вы пьете, тем крепче костиДанные о свойстве молока укреплять кости довольно противоречивы.Так, например, исследование 2015 года показало, что люди среднего возраста, которые принимали добавки кальция, либо получали много кальция из питания, страдали от переломов не реже тех, кто потреблял меньше кальция.Пока существует недостаточно доказательств того, что добавки кальция помогают избежать переломов. Здоровье костей зависит от множества других факторов: достаточного количества витамина D3, витамина К2, магния, уровня жира в рационе, а также физической активности человека.Ходьба, бег, танцы, а также упражнения на равновесие, такие как йога тоже в значительной степени влияют на крепость наших костей.Миф 4: Большинство людей плохо переносит лактозуОрганизм человека может приспособиться, чтобы лучше переносить молоко. Даже у тех, кто плохо переваривает лактозу, симптомы практически не проявляются при потреблении небольшого количества молочных продуктов, особенно если вы едите их с другой пищей.Как объясняют специалисты, у каждого яда или еды есть своя доза. В случае с лактозой или молоком симптомы появляются при определенной дозе, и это как правило больше стакана.Если вы будете пить молоко регулярно, ваше тело привыкнет переваривать лактозу, даже если у вас вначале были симптомы непереносимости.Если вас все же беспокоят неприятные симптомы, поговорите с врачом о том, как можно безопасно вводить молочные продукты, чтобы избежать дискомфорта в желудке.Миф 5: Кипячение молока лишает его всех питательных веществХотя сырое молоко, полученное непосредственно «из под коровы», нужно кипятить, чтобы избавиться от вредных бактерий, вы можете решить, кипятить ли пастеризованное молоко из супермаркета.Даже если вы это сделаете, кипячение не повлияет на качество всех питательных веществ, содержащихся в молоке. Кальций в молоке довольно стабилен, и на него мало влияет процесс нагревания или переработки.При кипячении в основном происходит потеря витамина С и витаминов группы В, но их содержание в молоке не так велико.Миф 6: Молоко вызывает вздутиеХотя это утверждение правдиво для людей, у которых присутствует непереносимость лактозы, в целом молоко не приводит к вздутию и газам, хотя сочетание с другими продуктами может.Например, не стоит пить молоко с фруктами, так как это создает кислую смесь, которая может вызвать несварение. Вы можете добавить корицу или куркуму для лучшего усвоения молочного белка. Если же вы заметили у себя вздутие, то, возможно, ваш организм плохо переваривает молоко.Миф 7: Молоко можно пить в качестве отдельного приема пищиХотя молоко считается полноценным и питательным продуктом, не стоит заменять им ваш обычный прием пищи.Кроме веществ, содержащихся в молоке, ваш организм нуждается во множестве витаминов и минералов, таких как железо и витамин С, и что еще более важно, в клетчатке, которой нет в молоке.Замена приемов пищи молоком может также привести к недостатку калорий, что замедляет рост и развитие у детей. Молоко является частью сбалансированного питания, но не может его заменить.Миф 8: Взрослым нельзя пить молокоВ отношении молока существует множество противоречивых мнений.Есть противники молока, которые считают, что взрослые не должны пить молоко других животных, либо те, кто утверждает, что молоко меняет кислотность тела и наоборот ослабляет кости.Многие эксперты по питанию считают, что молоко слишком сильно стараются выставить в неприглядном свете. Люди являются одними из самых приспосабливаемых существ на планете, а по данным множества исследований можно сказать, что молоко приносит больше пользы, чем вреда.Регулярное потребление молока снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инсульта. Кроме того, в молочнокислых продуктах содержатся бактерии, которые укрепляют иммунитет. Поэтому, если вы любите молоко, нет нужды отказываться от любимого продукта.