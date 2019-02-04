Диетологи назвали элементарные правила, ускоряющие похудение

Список состоит из пяти пунктов.Даже очень маленькие изменения в питании и образе жизни немедленно скажутся на вашей фигуре – и только от вас зависит, в плюс или в минус. Попробуйте выполнять эти несложные правила – и очень скоро заметите разницу. И не только вы.БОЛЬШЕ ЯИЦЯйца – самый лучший продукт для похудения. Серьезно: в них много белка, мало калорий и очень высоко содержание полезных микроэлементов. Если перейти на завтраки из яиц, за 8 недель вы потеряете на 65% больше лишнего веса, чем придерживаясь любой другой диеты – это факт, доказанный исследованиями. Вам все еще нужны дополнительные аргументы? Тогда вспомните о том, что белковый завтрак – лучшая защита от импульсивных перекусов в течение дня.БОЛЬШЕ СПЕЦИЙПерец чили и халапеньоны содержат соединение, называемое капсаицином, которое стимулирует метаболизм и увеличивает сжигание жира. Кроме того, капсаицин снижает аппетит и помогает калориям перерабатываться в энергию, а не в жир.СЛЕДИТЕ ЗА ПРОБИОТИКАМИПробиотики - это живые бактерии, которые живут в кишечнике и приносят вашему здоровью очень большую пользу. Так, они положительно сказываются на состоянии желудочно-кишечного тракта, сердца и, конечно, помогают бороться с лишним весом. Как показали исследования, у людей с лишним весом бактериальная флора кишечника отличается от той, которая живет внутри стройняшек. Восстановить нормальную флору и помогают пробиотики.СПИТЕДолго, сладко и в темноте. Люди, имеющие проблемы со сном, на 55% чаще страдают ожирением – в первую очередь потому, что нарушения сна плохо сказываются на работе гормональной системы и метаболизма. А еще недостаток сна мешает нам регулировать аппетит: участники одного из экспериментов отмечали, что после бессонной ночи они в течение дня съедали намного больше (в том числе «запрещенных» продуктов), чем если накануне хорошо высыпались.БОЛЬШЕ КЛЕТЧАТКИ И ВОЛОКОНПродукты с высоким содержанием пищевых волокон и клетчатки – еще один друг всех, кто хочет похудеть. Волокна заполняют желудок, поддерживая чувство сытости, а также помогают в работе нашему кишечнику.А клетчатка – обязательное условие нормального метаболизма. Так что следите за тем, чтобы в вашем ежедневном рационе было достаточно продуктов, богатых этими веществами.