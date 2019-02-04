Врачи рассказали, кому нужно употреблять морскую рыбу

Этот продукт полезен для здоровья сердца.Действующие в Соединенных Штатах Америки рекомендации относительно частоты употребления морской рыбы, богатой омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, требуют коррекции - говорят исследователи, обратившие внимание на проблему.В 2018 году Ассоциация кардиологов США обновила рекомендации по употреблению морской рыбы и морепродуктов - их, по словам экспертов, следует употреблять как минимум два раза в неделю.Однако ученый Кристина Харрис Джексон считает новые рекомендации заниженными - при таком уровне потребления омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, по словам Джексон, показатели кардиозащиты весьма далеки от оптимальных.«Существует множество научных работ, авторы которых настаивают на необходимости ежедневного употребления морской рыбы и морепродуктов. Если употреблять рыбу каждый день, то можно ощутимо повысить степень кардиозащиты», - рассказал ученый.Ученые измерили уровень омега-3 в крови трех с половиной тысяч человек. И выяснилось, что у тех, кто придерживается официальных рекомендаций и употребляет рыбу два раза в неделю, уровень омега-3 составляет четыре процента. А у тех, кто употребляет морепродукты и рыбу каждый день, уровень омега-3 в два раза выше - восемь процентов.