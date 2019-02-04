Эту ягоду врачи не рекомендуют худеющим и диабетикам

Полезна ли хурма.Хурма является не только вкусной, но и полезной ягодой, которая содержит в себе большое количество микроэлементов, глюкозу и сахарозу.Если вы очень голодны, то два-три плода вполне могут его утолить. Однако несмотря на ее полезные свойства, ягода имеет и побочные эффекты.Хурма достойно занимает второе достойное место по полезным свойствам после цитрусовых. В ней содержится большое количество пищевых волокон, полезных микроэлементов, много антиоксидантов и витаминов.Фрукт богат золой, водой, белками, дубильными веществами, углеводами, органическими кислотами, кальцием, магнием, калием, фосфором, железом, а также витаминами А, С и P.Хурма поможет нормализовать пищеварение и помогает при расстройстве желудка благодаря содержащемуся в ней пектину. Также очень активно пользуются спросом маски из хурмы, которые помогают сузить поры и уменьшить сухость и возникновение угрей.Один-два плода хурмы в день могут помочь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также ягода содержит йод, который полезен при заболевании щитовидной железы, спелые плоды улучшают работу печени, зрения и половых желез. Из-за витаминов С и Р оказывает хорошее влияние на сосуды, уменьшает их хрупкость и проницаемость.Врачи также рекомендуют есть хурму тем, кто страдает варикозной болезнью и кровоточивостью десен. А магний уменьшает вероятность появления камней в почках, витамин А помогает предотвратить онкологические заболевания.Хурма обладает хорошо выраженными мочегонными свойствами. Она также положительно воздействует на нервную систему и повышает работоспособность. Ягода способна защитить организм от кишечной палочки и золотистого стафилококка.Железо в хурме помогает при анемии, а при простуде и кашле можно полоскать горло соком спелой хурмы. Сушёные плоды ягоды полезны для лечения гипертонической болезни. Для этого их нужно съедать по 20-30 штук 3-4 раза в день.Ягода способна вызвать запоры, а регулярное ее потребление годами может привести к образованию шариков в желудке из-за плохо перевариваемых веществ. Большое количество бета-каротина может привести к пожелтению кожи.Людям с лишним весом и диабетикам лучше не увлекаться хурмой из-за большого количества сахара. Одного-двух плодов в день должно быть достаточно. А диабетикам вводить ягоду в рацион нужно постепенно.Беременным женщинам и детям с трех лет не стоит переедать хурмы, а детям до трех лет вообще нельзя ее кушать из-за высокого содержания в ней сахара и танинов.Здоровому взрослому человеку рекомендуется есть не больше четырех плодов в день. Желательно, чтобы хурма была спелая, так как в ней меньше танинов.