Этот сухофрукт полезен при простуде и анемии

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Нужно приготовить настой.Настой из изюма хорош тем, что в процессе подготовки (а его надо мыть и вымачивать) вредные вещества, которые могут оказаться на сухом винограде во время хранения и продажи, уходят в воду.Если его готовить правильно, то ни один из полезных компонентов не пропадет.Сам напиток во время приготовления и настаивания становится концентрированным витаминно-минеральным комплексом, который при этом еще и хорошо усваивается, говорят диетологи и приводят 7 доводов в пользу изюмного отвара.1. Изюм содержит много калияЭтот минерал очень важен для работы сердца и сердечнососудистой системы. В виде отвара калий из изюма быстрее усваивается и может стать палочкой-выручалочкой при одышке, упадке сил, вызванном слабостью сердечной мышцы. Он показан всем в период повышенных нагрузок.2. Напиток от запоровКалий важен еще и для работы кишечника. Напиток эффективен при запорах и хорош для отпаивания во время кишечных инфекций.3. Витамины группы В для нервной системыОтвар из изюма и сам изюм показан и при нервном перенапряжении, умственной усталости, при бессоннице и во время выполнения домашнего задания по математике…4. При простудах и обезвоживанииЭтим насыщенным микроэлементами и витаминами напитком хорошо отпаивать ребенка при простудах и ОРВИ с высокой температурой, когда нужно много жидкости и необходимо восстановление водно-солевого баланса. Пьют его и при любой другой причине обезвоживания.5. Изюмный отвар от анемииЖелезодефицитная анемия тоже корректируется с помощью такого напитка. Это не лекарство, а лишь часть полезной диеты. Гранатовый сок, яблоки, говядина и напиток из изюма - хороший рацион при анемии.6. От проблем костямиВысокое содержание бора предотвращает появление и прогресс остеопороза и остеохондроза, что стоит взять на заметку людям среднего и пожилого возраста.7. От тошнотыНапиток из изюма показан и при токсикозе, и во время укачивания. Туда можно добавить немного лимона - и тогда витаминный напиток подойдет многим людям, страдающим от тошноты. Главное, пить его маленькими глотками.Как готовить отвар?Изюм не надо кипятить на огне, так он утрачивает часть полезных веществ. Вымытый и вымоченный изюм следует запаривать в термосе.На литр кипятка - 5 ст. л. ягод. Залейте изюм водой, подержите его в плотно закрытом термосе и все - напиток готов. Ягоды не выбрасывайте, с медом они - чудесный десерт.Противопоказания: сахарный диабет, язва желудка и двенадцатиперстной кишки.