Диетологи назвали продукты, способные спровоцировать инсульт

От чего лучше отказаться.Существует целый ряд продуктов, регулярное употребление которых может спровоцировать инсульт.По данным медиков, в настоящее время инсульт стал одной из основных причин инвалидности во всех странах мира, и врачи напоминают, что основной причиной возникновения инсульта является употребление вредных продуктов питания.Диетологи и врачи рассказали, что для увеличения продолжительности жизни и снижения риска возникновения инсульта нужно полностью пересмотреть свой рацион питания. Отмечается, что в первую очередь нужно отказаться от фастфуда - такая пища содержит максимальное количество вредных жиров, приводящих к возникновению проблем со здоровьем.Также в список опасных продуктов диетологи включают соленые орехи, различные сухарики с ароматизаторами, чипсы, майонез и сладкие газированные лимонады, кроме того, медики напомнили, что риск возникновения инсульта снижается при активном образе жизни. Помимо правильного питания, врачи рекомендуют ежедневно совершать пешие прогулки по 20-30 минут