Ученые выявили упражнения для укрепления мужского сердца

Учёные призвали более бережно относиться к своему здоровью.Работа над выносливостью позволит многим гражданам сохранить здоровье. В популярном издании JAMA Cardiology учёные из США опубликовали результаты исследования, которое помогло выявить физические упражнения, максимально подходящие для укрепления мужской сердечной мышцы.По заверениям американских специалистов, именно упражнения на выносливость позволяют укрепить сердце за счёт интенсивных нагрузок большой продолжительности. Проанализировав медицинские данные более чем 22 тысяч мужчин от 40 до 80 лет, эксперты установили, что регулярные физические нагрузки положительно влияют на работу сердца и минимизируют риски преждевременной кончины.Однако, учёные призвали более бережно относиться к своему здоровью и поднимать интенсивность нагрузок поэтапно, позволяя сердечной мышце адаптироваться к новым условиям работы.К тому же специалисты из США установили, что физических упражнений недостаточно, чтобы восстановить нормальную работу организма после курения, распития алкоголя и употребления вредной пищи.