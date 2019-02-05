Врачи назвали симптом, который может предвещать рак

Постоянная боль в горле может являться ранним признаком рака.Практически у каждого человека хоть раз в жизни болело горло. Обычно простуженное горло при правильно назначенном лечении выздоравливает быстро. Но если горло болит продолжительное время, стоит обратиться с врачу еще раз.Эксперты обратили внимание, что постоянная боль в горле может являться ранним признаком рака. Особенно, если при боли в горле человек испытывает трудности при глотании пищи, у него внезапно появляется одышка или необъяснимая потеря веса тела. Количество людей, у которых диагностирован рак горла, растет.Ученые из Университета Экзетера предположили, что больное горло, а также проблемы с глотанием могут свидетельствовать о риске онкологии.По данным ученых, еще одним симптомом рака гортани является появившийся неприятный запах изо рта. Медики отмечают, что опухоли гортани хорошо поддаются лечению, но в запущенных случаях требуются операции, после которых в голосе пациентов появляется хрипотца.