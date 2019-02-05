10 пищевых привычек, от которых стоит отказаться в 2019 году

Новый год – это новая точка отсчета, которая эффективнее всех вместе взятых обещаний самому себе «начну с понедельника». Соблюдение ритуалов в проводах старого года и в празднике в честь нового дает внутреннее ощущение обнуления и реалистичного шанса оставить все ненужное в прошлом.Так давайте не упустим счастливый билетик и в новом году отфильтруем все вредные пищевые привычки во имя здоровья и подтянутой фигуры.Заедать стрессМногие заедают стресс, грусть, любые переживания и даже усталость, улучшая таким образом себе настроение и борясь с депрессией. Как следствие в мозге образуется условный рефлекс: плохо - жуй. Причем не лист шпината, а булочки или конфеты. Они повышают резко сахар крови, мозг получает свою порцию удовольствия, а монотонное жевание отодвигает грустные мысли подальше.Отличный совет при стрессе от наших бабушек: «нервничаешь – пойди постирай вручную». Понимать ее стоит не буквально, речь идет о перенаправление энергии в полезное русло – уборка, фитнес, что угодно, но не еда! А чтобы сбить непреодолимое желание, угостите себя низкокалорийными продуктами – овощами и фруктами.Отказ от завтракаДля того чтобы поддерживать метаболизм на активном уровне, нужен завтрак. Причем не чашка кофе и печеньки, а плотный прием пищи. Это позволяет настроить тело на рабочий лад и активность. Если же утром пропустить прием пищи, к обеду голод станет настолько сильным, что, дорвавшись до еды, вы уже не сможете себя контролировать.Есть всё с хлебомВсех нас с детства приучали есть всю еду с хлебом. Взрослые уверяли, что с ним сытнее, а без него не наешься. В голодные времена хлебный мякиш ценился тем, что разбухал в желудке, заполнял его объемы и давал ощущение сытости. В современном питании может обойтись без хлебных добавок, а сама привычка грозит поеданием лишних калорий. Тем более в современном хлебе, особенно в белом, мало полезного. Поэтому от хлеба в прикуску лучше отказаться.Чай, кофе с сахаромПри исключении лишних граммов сахара из своего рациона вы сможете защитить фигуру от лишних килограммов. Правда, в течение первого времени чай и кофе вам наверняка будут казаться совершенно пресными без привычной сладости, но, как известно, клетки рецепторов языка обновляются каждые десять дней, поэтому уже скоро все войдет в норму.Съедать десерт после приема пищиУж так повелось, что условная троица «первое, второе и компот» до сих пор актуальны. Как правило, завершением трапезы становится сладенькое. Но эта привычка в скором времени покинет вас, если вы несколько дней попробуете себе в ней отказывать. Это добавляет к и без того сытному приему пищи лишних калорий.Есть перед сномЕсли загрузить желудок перевариванием последней трапезы, то не ждите безмятежной ночи. Скорее всего сон будет тревожным, особенно если в пище присутствовало мясо, которое традиционно переваривается дольше. Не будем повторять прописных истин о том, что последний прием еды должен быть минимум за три часа до сна. По всей вероятности, дело не в незнании, а в неспособности отказать себе. Необходимо научиться «укрощать» свои ночные капризы во благо фигуре и здоровому сну.Есть впопыхахОдна из самых вредных привычек не только для веса тела, но и для здоровья пищеварения – это еда на бегу и торопливое поедание любой пищи, что попалась под руку. Этим страдают студенты, офисные сотрудники и многие другие люди, загруженные на работе. Быстрое поглощение еды приводит к тому, что мозг сразу не может осмыслить количество пищи и ее калорийность и не тормозит в нужный момент, говоря телу «я сыт». Получение импульса о насыщении происходит уже тогда, когда организм получил калорий на четверть, а то и на треть больше, чем нужно обменным процессам. Естественно, что они начнут откладываться про запас. Наш организм, как хороший Плюшкин, будет складировать калории в жировые клетки.Перестаньте закидывать в себя «подножный корм». Найдите рядом с офисом хорошую столовую, кафе, берите еду в контейнерах с собой, заказывайте ее в офис, а на экстренный случай держите в сумке баночку сухофруктов с орехами.Пить мало водыОрганизм нуждается в воде. Она помогает активизировать метаболизм, а вот кофе выводит жидкость за счет мочегонного эффекта. Дефицит жидкости тормозит метаболизм, переключая его на запасание жиров. Чтобы обезопасить себя от этого приучите себя пить по полстакана воды каждый час.Привычка есть у экранаРечь пойдет не только о еде во время любимого сериала, но и о еде во время компьютерных игр. Обратите внимание, что за телевизором или игрой вы можете съесть гораздо больше, чем вы съели бы без него. Съеденное во взвинченном состоянии усваивается гораздо хуже, чем пища, принятая в спокойном расположении духа. К тому же, поспешное глотание и плохое пережевывание приводят к тому, что вы пропускаете момент насыщения и переедаете. Чтобы почувствовать сытость и подать сигнал о прекращении трапезы, мозгу и телу нужно больше, чем 5-10 минут за которые был проглочен обед из трех блюд. Выход – отказаться от принятия еды за экраном или строго дозировать порции.Плотный ужинМногие люди умудряются весь день жить на кофе, пропуская завтрак и обед, и есть один раз в день, нагоняя одним махом все упущенное вечером за ужином. Как сами наверняка понимаете это не та привычка, которая приводит к стройности. Как правило, ужин должен составлять по калорийности 20-25% от суточного рациона. Поэтому из вечерней трапезы лучше исключить выпечку, мучное, сладости, картофель, макароны, белый рис и жареные на масле продукты. Предпочтите всему этому, например, запеченную рыбу с тушеными или отварными овощами, нежирную курицу или индейку, порцию творога или салат с нежирным сыром.