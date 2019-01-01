Послепраздничный детокс: как быстро прийти в форму

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Отгремели новогодние праздники, когда без излишеств, даже при самых благих намерениях, наверняка не обошлось. Тяжелая и жирная пища, жареное и копченое, переедание и алкоголь — все эти неизбежные "друзья празднующих" наверняка принесли с собой несколько лишних килограммов в качестве непрошеного подарка.Да и не в весе дело: после обильного и многодневного застолья даже самый здоровый организм нуждается в спасительном очищении. И совсем необязательно пить дорогие детокс-коктейли или какие-либо специальные лекарства, ведь натуральные продукты и процедуры справятся с этой задачей гораздо лучше. Что же поможет избавиться от шлаков и начать возвращаться в форму?"Зеленые" смузиСмузи освежающего зеленого цвета чем-то напоминает магическое зелье и по сути им и является, ведь он буквально возвращает к жизни после тяжелых для желудка праздничных угощений. Рецепт прост и зависит только от вашей фантазии: главное, чтобы это были самые свежие овощи и фрукты, которые вы найдете.Например, прекрасно "работает" коктейль из горсти листового шпината, двух киви, двух палочек сельдерея и одного кислого яблока, сдобренный соком половины лимона. Эта смесь исключительно богата витаминами, минералами и антиоксидантами и бодрит не хуже кофе.Диетический пестоЕсли "зеленые коктейли" вам не по вкусу, попробуйте сделать домашний диетический песто из пучка петрушки и кинзы, добавив в него зубчик чеснока, три столовые ложки хорошего оливкового масла холодного отжима и соль по вкусу. Такой соус хранится в холодильнике 3–5 дней благодаря консервирующим свойствам оливкового масла и отлично подходит к мясу, рыбе и птице, в том числе вареным и запеченным. Еще домашний песто прекрасно сочетается с зеленой фасолью в качестве заправки для теплого салата.Польза такого соуса несомненна: петрушка способствует улучшению обменных процессов в организме, выводит токсины и снижает уровень сахара в крови, а кинза помогает лучше переваривать жирную пищу, очищает кишечник и выводит шлаки. А если еще добавить сюда пользу от олеиновой кислоты, содержащейся в оливковом масле, — она снижает холестерин, — то такой песто наверняка станет вашим любимым соусом не только в послепраздничную пору.Блюда из свеклыДа, этот бюджетный овощ — прекрасное природное детокс-средство. Он не только помогает организму избавляться от токсинов благодаря своим слабительным и мочегонным свойствам, но еще и способствует восстановлению клеток. Это особенно актуально, если после праздников вы ощущаете изжогу и дискомфорт в желудке: свекла поможет восстановиться его чувствительному эпителию. Клетки печени, поджелудочной железы и пищевода сейчас тоже как никогда нуждаются в восстановлении и отсутствии новых нагрузок.Также при употреблении в пищу свекла улучшает кожу лица, что очень кстати при прыщах, которые у многих появляются после злоупотребления жирной пищей. Лучше всего сварить свеклу и подать с оливковым маслом вместо майонеза, заправив зеленью, а также очень хороша будет запеченная свекла с чесноком или тмином. Постный борщ тоже отлично справится с задачей детоксикации: особенно если в нем будет много капусты.Авокадо вместо мягкого сыраНе секрет, что после праздников готовить бывает лень, что неудивительно после ударных нагрузок в предновогодние дни. Поэтому каши заменяются бутербродами, на которые намазывают далеко не полезные продукты: паштеты, мягкие сыры или шоколадную массу. Мы не будем призывать вас встать к плите и готовить полномасштабный завтрак на всю семью: если время и силы есть только на бутерброд, намажьте на него вместо вредной готовой пищи мякоть спелого авокадо.Сверху ее можно сдобрить зеленью, толчеными орехами или небольшим количеством семечек. Тоненькие кружочки помидора и огурца также будут кстати, а полоски вареной курицы сделают ваш бутерброд еще сытнее. Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в авокадо, помогают телу быстрее избавляться от вредных веществ и шлаков, а раздраженным тканям кишечника — быстрее восстанавливаться.Домашний салат из морской капустыМорская капуста давно и успешно используется для детокс-обертываний, но почему бы не задействовать еще и ее пищевые качества? Ее действие в чем-то схоже с активированным углем: она "связывает" вредные вещества и выводит их из организма. Водоросли очищают кишечник не хуже салата "Щетка", а низкая калорийность и большое количество необходимого телу (и мало где содержащегося) йода делают их самым настоящим суперфудом.Легкий салат из морской капусты или других водорослей (например, вакаме) прекрасно освежает и содержит тот самый "пятый" вкус, умами, за который многие так любят японскую кухню, — особенно это полезно, если вы переедаете и не можете остановиться. Возможно, именно умами сможет укротить вкусовые рецепторы и аппетит, наконец дав вашему телу желаемые вкусовые ощущения.Но если вы хотите получить от водорослей пользу, не стоит покупать готовый салат из морской капусты, заправленный маслом или майонезом. Лучше приобретите сушеную морскую капусту (она продается в крупных супермаркетах или специализированных "азиатских" магазинчиках), замочите ее в воде, а затем приготовьте заправку для салата самостоятельно: например, из соевого соуса и чеснока или натертого на мелкой терке имбиря и лимона. Очень низкокалорийно, богато антиоксидантами и действительно очень вкусно!Соус из запеченного чеснокаНе зря этот жгучий овощ был в почете у лекарей всех времен и народов: он помогает практически при любых болезнях. Приятный бонус: чеснок сохраняет свои полезные свойства не только в сыром, но и в обжаренном и особенно запеченном виде. Запеките головку чеснока в духовке целиком, и у вас появится универсальный соус в "порционной упаковке", который достаточно будет только выдавить из зубчика. Особенно хорошо он сочетается с паровыми котлетами и брокколи.Ударная доза витамина C, а также мощнейшие антисептические свойства делают чеснок идеальным "природным противоядием". Он способствует естественному очищению печени, помогая ей справиться с возможными последствиями злоупотребления алкоголем, жирной и соленой пищей. Также чеснок ускоряет обмен веществ, что поможет вам легче добиться первых успехов в похудении. Единственное "но": чеснок улучшает аппетит, поэтому есть такой соус лучше всего с сытным основным блюдом.Теперь вы сами убедились, что посленовогодний детокс — это необязательно дорогостоящие процедуры или продукты, которые сложно найти на магазинной полке. Это не только полезно, но еще и очень вкусно. Конечно же, не стоит забывать и про другие способы очищения организма: баню, прогулки на свежем воздухе, использование скрабов, обильное питье, зеленый чай или горячую воду с лимоном, полноценный сон.Наше тело обладает удивительной способностью восстанавливаться, и все, что от нас нужно, — лишь помочь ему в этом. Ведь посленовогодний детокс — это не только ликвидация последствий, но и "здоровый" задел на будущее. Пока обещания, данные себе под бой курантов, еще свежи и энтузиазм еще велик, самое время начать (или продолжить) непростой, но такой важный путь к своей лучшей форме.