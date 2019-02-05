Как приучиться есть меньше соли

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Имеющиеся сегодня научные данные свидетельствуют: от 20% до 40% всех заболеваний сердечно-сосудистой системы в развитых странах возникают по причине излишнего употребления соли и соленых продуктов, об этом ранее заявили ученые, представляющие лабораторию артериальной гипертонии ГУ «РНПЦ Кардиология». Как же приучить себя есть меньше соли?Ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», профессор Алла Погожева высказалась о том, что прежде всего необходимо избавиться от привычки подсаливать пищу. Эксперт напомнила о необходимости соответствовать рекомендациям Минздрава по количеству ежедневного употребления соли. Недавно в ведомстве сообщили, что российские официальные рекомендации приводятся в соответствие с рекомендациями ВОЗ о сокращенных нормативах соли. Россиянам рекомендовано есть не более 2 граммов натрия в сутки для взрослого человека, или, иначе говоря, съедать не более 5 граммов поваренной соли в день.Наши соотечественники привыкли употреблять гораздо больше соли, минимум вдвое. При этом профессор Алла Погожева утверждает: приучиться есть меньше соли можно всего за один месяц.«Употребление большого количества соли всего лишь вкусовая привычка, от которой можно избавиться в течение одного месяца. Для этого прежде всего надо уменьшить потребление продуктов, богатых натрием, а это мясные консервы, фастфуд, хлеб и хлебные продукты, консервированные овощи, копченая и соленая рыбная продукция, кетчупы и другие соусы», - сказала Погожева.Также чтобы воспитать в себе привычку есть меньше соли эксперт порекомендовала готовить дома без добавления соли – пусть каждый солит свою порцию уже в тарелке. Это тем более полезно делать, если у членов семьи есть привычка неизменно пользоваться солонкой при приеме пищи.Каким должно быть количество соли на каждую порцию? Погожева посоветовала следующие пропорциипорция супа: 1–1,5 грамма соли,порция каши: 0,5 грамма соли.Некоторые специалисты утверждают, что стремиться надо к тому, чтобы есть не более половины чайной ложки соли в день – это примерно три грамма. В таком случае, отмечают исследователи, можно добиться снижения риска преждевременной смерти от ишемической болезни сердца почти на 30%.