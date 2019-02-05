Гипертония может развиться из-за нехватки цинка
«Дефицит цинка вносит значительный вклад в развитие гипертонии за счет воздействия на то, как именно почки справляются с натрием», - констатировали исследователи.
Специалисты поясняют: показатели артериального давления зависят от способности почек выводить из организма излишки натрия. До этого представители науки уже получали данные, свидетельствующие, что цинк может помогать в регулировании белков, которые влияют на работу почек. В то же время факторов, которые бы подтверждали тесную связь между дефицитом цинка и гипертонией, обнаружено не было.
Авторы новой работы нашли подтверждение тому, что нехватка цинка может приводить к развитию гипертонии. Они экспериментировали с мышами и установили, что животные имеющие дефицит цинка, чаще демонстрировали слишком малое выделение натрия с мочой и подверженность повышенному артериальному давлению. У мышей, в организме которых не наблюдалось нехватки цинка, ничего подобного не происходило.
«Нехватка цинка в организме способствует повышению артериального давления, изменяя способ, которым почки обрабатывают натрий. При дефиците цинка процесс всасывания ионов натрия в кровь усиливается, вывод натрия, соответственно, уменьшается, - в результате в организме растет давление», - объяснили процесс научные специалисты.
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