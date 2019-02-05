Гипертония может развиться из-за нехватки цинка

Специалисты из Американского физиологического общества выяснили новое о влиянии цинка на человеческий организм – их исследование показало, что нехватка этого микроэлемента может приводить к развитию гипертонии. Ученые установили, что снижение содержания цинка в организме влияет на работу почек, в связи с чем и возникают предпосылки к повышению давления.«Дефицит цинка вносит значительный вклад в развитие гипертонии за счет воздействия на то, как именно почки справляются с натрием», - констатировали исследователи.Специалисты поясняют: показатели артериального давления зависят от способности почек выводить из организма излишки натрия. До этого представители науки уже получали данные, свидетельствующие, что цинк может помогать в регулировании белков, которые влияют на работу почек. В то же время факторов, которые бы подтверждали тесную связь между дефицитом цинка и гипертонией, обнаружено не было.Авторы новой работы нашли подтверждение тому, что нехватка цинка может приводить к развитию гипертонии. Они экспериментировали с мышами и установили, что животные имеющие дефицит цинка, чаще демонстрировали слишком малое выделение натрия с мочой и подверженность повышенному артериальному давлению. У мышей, в организме которых не наблюдалось нехватки цинка, ничего подобного не происходило.«Нехватка цинка в организме способствует повышению артериального давления, изменяя способ, которым почки обрабатывают натрий. При дефиците цинка процесс всасывания ионов натрия в кровь усиливается, вывод натрия, соответственно, уменьшается, - в результате в организме растет давление», - объяснили процесс научные специалисты.