Как похудеть быстро и недорого

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Специалисты Европейской ассоциации диетологов рассказали, как питаться вкусно и худеть при этом.Эксперты утверждают, что нет необходимости отказываться от привычного рациона. Так, по их мнению, достаточно следовать диете, которая основана на «правилах пяти столовых ложек».Популярная диета «пять ложек» — одна из интерпретаций идеи дробного питания. По мнению экспертов, 5 столовых ложек — именно то количество, которое необходимо обычному человеку для одного приема пищи, чтобы восполнить запас энергии и утолить голод. Такой подход поможет в первую очередь тем, чей лишний вес появился вследствие переедания и неумения контролировать свои порции.Этот тип питания включает много овощей, медленные углеводы (цельнозерновые каши), бобовые, некрахмалистые овощи, несладкие фрукты. Отмечается, что диета «5 ложек» вносит строгий запрет на газированные напитки и напитки, содержащие сахар (в том числе любые соки). Также рекомендуется воздерживаться от жареной и приготовленной во фритюре пищи, а также полуфабрикатов.Главные правила диеты «5 ложек»Класть себе в тарелку не более пяти столовых ложек едыСледить за тем, чтобы паузы между приемами пищи были не короче трех часовПерекусывать несладкими фруктамиПить много водыДиета «5 ложек» — это недорогой тип питания, ведь следуя ей, не потребуется покупать никаких экзотических продуктов. Например, вы можете приготовить на обед порцию тушеного мяса.