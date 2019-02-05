Как часто нужно посещать гинеколога

Для каждой женщины важно раз в какое-то время посещать гинеколога. Таким образом, можно вовремя выявить и купировать развитие определенных проблем. Конечно, сегодня сложно найти хорошего специалисты, отсюда и предвзятое отношение к врачам. Лучше всего ходить к нему на консультацию хотя бы раз в полгода или год. Слежение за состоянием своей половой системы – это отличная профилактика от заболеваний, связанных с этой областью.Важность посещения женского врачаМногие открещиваются от похода к гинекологу, тем самым совершенно не осознавая, насколько это важно. Заключается необходимость в следующем:Можно своевременно исключить заболевания данной области. Если верить статистике, то примерно в 10% случаев во время посещения гинеколога были выявлены проблемы половой системы женщины. Постоянное наблюдение поможет избежать последствий, которые могут быть в случае прогрессирования заболеваний.Второй фактор, который является показанием к посещению врача – это выявление и своевременное купирование серьезных заболеваний. Гинеколог берет соответствующие анализы и мазки, чтобы на ранней стадии выявить проблему. В данном случае сдавать анализы раз в какое-то время можно в профилактических целях, ведь большинство воспалительных процессов и инфекций может протекать совершенно без симптомов, и первые признаки могут появиться только на запущенной стадии.Кроме того, это нужно для того, чтоб сохранить репродуктивную функцию женщины. Бесплодие – это проблема, которая сегодня является довольно распространенной, поэтому, чтобы в дальнейшем иметь возможность обзавестись потомством, наблюдение является неотъемлемой частью. Опять же вернемся к заболеваниям, ведь именно они нередко и являются причиной бесплодия. По этой причине не стоит затягивать с походом к специалисту, который может помочь с планированием семьи.Когда нужно идти к женскому врачу?Посещение врача, не только гинеколога – это отличная профилактика от различного рода патологий. Многие спрашивают, как же часто к нему нужно приходить на прием. Делать это нужно регулярно, специалисты рекомендуют не реже одного раза в 6 месяцев. В клинике можно пройти обследование и при необходимости, получить качественное лечение. Хотя как показывает статистика, даже раз в год на прием записывается очень маленький процент, поэтому чаще всего это происходит, когда есть определенные жалобы. Основными показаниями считаются следующие факторы:осенний период, когда естественные защитные функции организма существенно снижаются, а вместе с тем, риск развития инфекций и вирусов повышается;при нарушениях гормонального цикла, то есть месячные идут не регулярно или длятся дольше 8 дней, при этом могут отмечаться боли в пояснице и нижней части живота;наличие симптомов инфекции и воспаления, чаще всего на это указывают специфические выделения, зуд и жжение, которые могут возникать при хламидиозе или вагинальном кандидозе и других патологиях;неприятные ощущения во время интимной связи, болевые ощущения являются основными признаками.