Бактерии во рту могут вызывать болезнь Альцгеймера

Журнал Science Advances опубликовал отчет об исследовании ученых Луисвиллского университета (США), в ходе которого ими были выявлены бактерии, способные вызывать болезнь Альцгеймера. Речь, в частности, идет о бактериях, обитающих во рту и вызывающих воспаление десен – периодонтит.Как пишет Science Advances, в последние годы ученые находят все больше доказательств, подтверждающих гипотезу об инфекционной природе болезни Альцгеймера. Вот и авторы нового расследования утверждают: они получили «серьезные указания на происхождение недуга от бактерий ротовой полости Porphyromonas gingivalis».Интерес ученых к этим бактериям не случаен. Эти микроорганизмы, являющиеся возбудителями хронического периодонтита, были обнаружены ранее в мозге умерших пациентов с болезнью Альцгеймера. В этот раз, экспериментируя на мышах, исследователи обнаружили: вызываемая бактериями инфекция коррелировала с увеличением в головном мозге бета-амилоида – белка, чьи скопления ассоциируются с повреждением мозговых нейронов и развитием болезни Альцгеймера.«Влияние инфекционных агентов и раньше связывалось с развитием и прогрессированием болезни Альцгеймера, однако причинно-следственная связь до сих пор была неубедительна. Теперь у нас впервые есть доказательства такой связи», - высказались авторы проекта о способности бактерий в полости рта вызывать смертоносный недуг.По словам специалистов, повреждения мозга могут вызываться токсичными ферментами, выделяемыми бактериями. В то же время обнаруженная ими связь между патогенными бактериями во рту и болезнью Альцгеймера еще нуждается в дальнейшем изучении. Данная область научных изысканий еще только едва приоткрыта.