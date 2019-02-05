Организм способен «съедать» раковые клетки
Как поясняют исследователи, защитная функция макрофагов в организме была известна давно – эти иммунные клетки способны питаться клетками, которых не должно быть в организме, в том числе опухолевыми. Проблема в том, что рак обладает способностью деактивировать макрофаги – опухолевые клетки посылают сигнал в виде молекул CD47, который «усыпляет» этих борцов с болезнью.
Авторы нового исследования выяснили, как отключить подобный усыпляющий механизм и вернуть организму способность обнаруживать раковые клетки и позволять «съедать» их макрофагам. Они обнаружили, что для этого необходимо блокировать молекулярный сигнал CD47, а также запустить процесс активизации макрофагов. Выяснилось, что, будучи активизированными, макрофаги начинают интенсивно потреблять глюкозу и глутамин, и это обеспечивает их энергией, достаточной для того, чтобы они начали охотиться за раковыми клетками и «съедать» их.
Опыты на мышах продемонстрировали, что применение открытой учеными технологии эффективно в терапии лейкосаркомы. Данный метод позволил добиться значительного сокращения даже сложных опухолей. Дальнейшие исследования в этом направлении будут проведены в рамках разработки средства для лечения рака у людей.
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