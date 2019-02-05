Организм способен «съедать» раковые клетки

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Специалисты онкологического центра Абрамсона при Университете Пенсильвании разработали технологию, воздействие которой делает человеческий организм способным «съедать» раковые клетки. Поглощением злокачественных клеток занимаются иммунные клетки макрофаги. Ученые придумали, как насытить их энергией и превратить в более эффективных уничтожителей злокачественных тканей.Как поясняют исследователи, защитная функция макрофагов в организме была известна давно – эти иммунные клетки способны питаться клетками, которых не должно быть в организме, в том числе опухолевыми. Проблема в том, что рак обладает способностью деактивировать макрофаги – опухолевые клетки посылают сигнал в виде молекул CD47, который «усыпляет» этих борцов с болезнью.Авторы нового исследования выяснили, как отключить подобный усыпляющий механизм и вернуть организму способность обнаруживать раковые клетки и позволять «съедать» их макрофагам. Они обнаружили, что для этого необходимо блокировать молекулярный сигнал CD47, а также запустить процесс активизации макрофагов. Выяснилось, что, будучи активизированными, макрофаги начинают интенсивно потреблять глюкозу и глутамин, и это обеспечивает их энергией, достаточной для того, чтобы они начали охотиться за раковыми клетками и «съедать» их.Опыты на мышах продемонстрировали, что применение открытой учеными технологии эффективно в терапии лейкосаркомы. Данный метод позволил добиться значительного сокращения даже сложных опухолей. Дальнейшие исследования в этом направлении будут проведены в рамках разработки средства для лечения рака у людей.