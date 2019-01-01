Названа самая депрессивная профессия — рейтинг

Выбор профессии имеет серьезное влияние не только на физическое здоровье человека, но и на его психологическое состояние.Не секрет, что работники различных сфер деятельности подвержены стрессам и имеют уровень агрессии. Ученые решили выяснить, кому же из них в психологическом плане приходится сложнее всего. Самой «депрессивной» оказалась профессия водителей автобусов, следом идут работники в сфере недвижимости, а замыкают тройку лидеров представители социальной сферы. Немного лучше обстоят дела с психологической нагрузкой на производствах и в сфере бытовых услуг, затем идут юристы и труженики издательского дела.Средние показатели уровня депрессии показали такие сферы деятельности, как ремонт автомобилей, здравоохранение, инженерное дело, образование, ресторанный бизнес, кадровая служба и грузоперевозки. А меньше всего люди склонны к срывам в работе, связанной с авиаперелетами, металлургией, добычей угля, строительством дорог и организацией развлечений и отдыха, в том числе в области спорта и исполнительного искусства.Ранние исследования показали, что водители автобусов действительно испытывают серьезные нагрузки, и не только психологические. Они чаще страдают от заболеваний сердца, имеют проблемы с желудком и позвоночником из-за неудобного рабочего места. А причинами стрессов могут стать ночные смены, длительные часы за рулем, нездоровый ритм жизни.Ученые выяснили, что все профессии с высоким уровнем депрессии объединяют постоянную трудную взаимодействие с обществом или заказчиками, а также низкий уровень физической активности. В исследовании американских психологов приняли участие жители Пенсильвании. Количество случаев депрессии подсчитывали в 214 000 представителей 55 профессий.