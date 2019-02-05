15 минут спорта в день помогут мужчинам похудеть

Человек может найти время на физические нагрузки, даже если этого времени почти нет. Исследование показало, что тренировки по 15 минут трижды в неделю для мужчин с лишним весом настолько же эффективны, насколько и 45-минутные занятия.Элементарная нехватка времени - это самое главное оправдание для людей, которые нипочём не желают заниматься спортом. Они уверяют, что просто не могут выбрать время для регулярных походов в спортзал и даже для домашних тренировок. Однако теперь это оправдание у мужчин с лишним весом отняли исследователи из Университета Эдинбурга. Эксперименты с участием 10 полных представителей сильного пола показали, что высокоинтенсивные интервальные тренировки продолжительностью всего 15 минут три раза в неделю улучшают чувствительность к инсулину настолько же, насколько этого позволяют добиться традиционные физические нагрузки продолжительностью в 45 минут.Чувствительность к инсулину - это маркер диабета второго типа, а результаты эксперимента предполагают, что короткие вспышки интенсивной физической активности защищают мужчин с лишним весом от этой болезни. Заболеваемость диабетом второго типа в России приобретает эпидемические масштабы из-за всплеска популярности западного питания, то есть фастфуда - огромного количества жареной и мучной пищи. Сегодня уже более 25% взрослых жителей нашей страны имеют ожирение, хотя еще 15 лет тому назад их число не превышало 10%.Диабет второго типа возникает в тот момент, когда чувствительность к инсулину в организме снижается, из-за чего происходят скачки сахара в крови. Лишний вес является ключевой причиной развития этого метаболического расстройства, среди основных симптомов которого усталость, повышенное чувство жажды и частые мочеиспускания. Нелеченый диабет приводит к таким серьезным проблемам, как ослабление зрения, болезни сердца и нервов.