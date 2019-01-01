5 худших советов по похудению

Австралийские специалисты в области диетологии составили перечень из худших советов по похудению. Судя по тем рекомендациям, которые дают эксперты, питание должно строиться по принципу не ограничений, а потребления продуктов, способствующих здоровым физиологическим процессам, включая обмен веществ, сжигание жира и выработку гормонов.Итак, какие советы с целью похудения эксперты считают худшими?Совет первый: считать калории. По словам диетолога Ли Холмс, продукты с низким содержанием калорий вполне могут оказаться вредными для здоровья, будучи лишенными питательных веществ, необходимых организму. Маниакальный подсчет калорий побуждает людей переходить на скудный рацион, что лишь ослабляет иммунитет.Совет второй: отказаться от углеводов. Есть диеты, которые подразумевают ограничение количества углеводов в рационе, некоторые диеты диктуют и вовсе почти полный отказ от них. Меж тем углеводы – это источник энергии, необходимой для хорошей работы мозга. Их исключение из рациона ведет к неврологическим проблемам. Что касается похудения за счет отказа от углеводов, долгого эффекта оно не имеет.«Потеря веса при дефиците углеводов будет кратковременной – организм научится восполнять их нехватку за счет других веществ. Но все это касается, прежде всего, здоровых медленных углеводов», - отметили диетологи.Совет третий: чтобы есть вредное, нужно больше тренироваться. Еще один худший совет. На самом деле интенсивная физическая нагрузка может замедлять потерю веса из-за резкого повышения содержания в организме кортизола и адреналина. Для нужного эффекта похудения при соблюдении других правил вполне достаточно будет 30 минут физической активности пять раз в неделю.Совет четвертый: никакого сахара. Этот совет попал в список худших за то, что следуя ему люди начинают отказываться от фруктов.Совет пятый: очищать организм. На всевозможных очистках организма и детокс-программах делаются большие деньги. Но специалисты считают: очищение организма – неэффективная мера для похудения. Как правило, в результате детокса уходит только лишняя вода, а жировые отложения остаются на своем месте. Это значит, что со временем вес вернется.