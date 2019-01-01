5 худших советов по похудению
Итак, какие советы с целью похудения эксперты считают худшими?
Совет первый: считать калории. По словам диетолога Ли Холмс, продукты с низким содержанием калорий вполне могут оказаться вредными для здоровья, будучи лишенными питательных веществ, необходимых организму. Маниакальный подсчет калорий побуждает людей переходить на скудный рацион, что лишь ослабляет иммунитет.
Совет второй: отказаться от углеводов. Есть диеты, которые подразумевают ограничение количества углеводов в рационе, некоторые диеты диктуют и вовсе почти полный отказ от них. Меж тем углеводы – это источник энергии, необходимой для хорошей работы мозга. Их исключение из рациона ведет к неврологическим проблемам. Что касается похудения за счет отказа от углеводов, долгого эффекта оно не имеет.
«Потеря веса при дефиците углеводов будет кратковременной – организм научится восполнять их нехватку за счет других веществ. Но все это касается, прежде всего, здоровых медленных углеводов», - отметили диетологи.
Совет третий: чтобы есть вредное, нужно больше тренироваться. Еще один худший совет. На самом деле интенсивная физическая нагрузка может замедлять потерю веса из-за резкого повышения содержания в организме кортизола и адреналина. Для нужного эффекта похудения при соблюдении других правил вполне достаточно будет 30 минут физической активности пять раз в неделю.
Совет четвертый: никакого сахара. Этот совет попал в список худших за то, что следуя ему люди начинают отказываться от фруктов.
Совет пятый: очищать организм. На всевозможных очистках организма и детокс-программах делаются большие деньги. Но специалисты считают: очищение организма – неэффективная мера для похудения. Как правило, в результате детокса уходит только лишняя вода, а жировые отложения остаются на своем месте. Это значит, что со временем вес вернется.
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