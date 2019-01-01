4 типа продуктов для повышения детского интеллекта

Существуют полезные продукты, употребление которых дает эффект повышения интеллекта у детей. Российские ученые из Сибирского государственного медицинского университета назвали главные типы таких продуктов.Тип первый: сложные углеводы. Доктор медицинских наук Ольга Кобякова сообщила, что для повышения детского интеллекта важно употреблять продукты - источники сложных углеводов, которые дают энергию на длительное время. Какие именно продукты советует давать детям ученый для улучшения работоспособности мозга:макароны,листья салата,огурцы,бобовые,рис,гречку,овсянку.Тип второй: белок. Важное дополнение к ежедневному рациону, который помогает повысить активность мозговых клеток у детей, - нежирные сорта мяса.Тип третий: антиоксиданты. Лучшими продуктами по снабжению детского организма природными антиоксидантами ученые называют клюкву, облепиху и чернику. Вещества этих ягод способствуют эффективному очищению нейронов от засоряющих их компонентов.Тип четвертый: полезный жир. Для повышения детского интеллекта в рацион обязательно должны входить льняное и оливковое масла, жирная рыба, орехи.