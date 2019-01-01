4 типа продуктов для повышения детского интеллекта
Тип первый: сложные углеводы. Доктор медицинских наук Ольга Кобякова сообщила, что для повышения детского интеллекта важно употреблять продукты - источники сложных углеводов, которые дают энергию на длительное время. Какие именно продукты советует давать детям ученый для улучшения работоспособности мозга:
макароны,
листья салата,
огурцы,
бобовые,
рис,
гречку,
овсянку.
Тип второй: белок. Важное дополнение к ежедневному рациону, который помогает повысить активность мозговых клеток у детей, - нежирные сорта мяса.
Тип третий: антиоксиданты. Лучшими продуктами по снабжению детского организма природными антиоксидантами ученые называют клюкву, облепиху и чернику. Вещества этих ягод способствуют эффективному очищению нейронов от засоряющих их компонентов.
Тип четвертый: полезный жир. Для повышения детского интеллекта в рацион обязательно должны входить льняное и оливковое масла, жирная рыба, орехи.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил klava в категорию Неврология
Добавить комментарий