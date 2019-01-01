Постоянную боль в горле назвали признаком рака

Постоянная боль в горле может быть ранним признаком рака, как предупреждают эксперты. И количество жертв опухолей горла в нашей стране постоянно растет.С больным горлом сталкивался каждый человек в своей жизни и неоднократно. Как правило, этот симптом простудных заболеваний не представляет никакой опасности для жизни. Но если боли в горле сохраняются слишком долго и нипочём не желают проходить, то на них стоит обратить внимание, так как они могут быть ранним предупреждающим признаком рака. Особенно, если эти боли сочетаются с трудностями при глотании пищи, внезапно появившейся одышкой или необъяснимым уменьшением веса.Речь может идти об опухоли голосового аппарата - разновидности рака гортани. В настоящее время врачи общей практики задумываются об этой болезни только в том случае, если у их пациентов возникает длительная хрипота, либо на шее появляется необъяснимое уплотнение. Однако ученые из Университета Экзетера предположили, что больное горло, а также проблемы с глотанием могут также свидетельствовать о риске этой болезни. Каждый год в Россию ее жертвами становятся более 3 000 человек, их число устойчиво растёт, и 80% из них являются мужчинами.Гортань - это часть горла, расположенная в основании трахеи. Она играет важную роль при разговоре и дыхании. Ещё одним симптомом рака гортани помимо тех, которые были названы выше, является также внезапно появившийся неприятный запах изо рта. Опухоли гортани хорошо поддаются лечению, но в запущенных случаях они требуют хирургических операций, после которых речь пациентов необратимо ухудшается.