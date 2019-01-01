Снижение давления помогает избежать деменции
«Снижение артериального давления в предпенсионном возрасте – это новый способ сократить риск развития деменции», - констатировали научные специалисты.
В пользу такого мнения говорят данные анализа наблюдений за 9300 добровольцев возрастом 50 лет и старше, которые к началу исследования не имели диабета и не переживали инсульт. Ученые отслеживали, как на ухудшение качества памяти и мыслительной функции испытуемых влияли разные факторы. В результате был сделан вывод о профилактическом эффекте мер по снижению давления в отношении риска деменции. У тех людей, чье давление находилось в пределах нормы на протяжении периода наблюдений, вероятность развития смертельно опасного недуга была понижена на 15%.
«Если в предпенсионном возрасте несколько лет поддерживать в норме показатели артериального давления, это поможет избежать старческого слабоумия», - отметил соавтор исследования доктор Джефф Уильямсон.
Отметим, что до этого сотрудниками Гарвардской медицинской школы был подготовлен специальный доклад под названием «Контролируй свое артериальное давление», в котором утверждается: лучшим способом держать свое давление под контролем является защищенность о стрессов.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил klava в категорию Кардиология
Добавить комментарий