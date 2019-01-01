Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые, представляющие Медицинский центр Уэйка Фореста (США), заявили о том, что снижение давления помогает избежать деменции. По словам специалистов, гипертония в возрасте от 50 лет затрагивает практически всех, но меры, предпринимаемые для сопротивления повышенному давлению и позволяющие поддерживать его на здоровом уровне, позволяют не только сохранять хорошее самочувствие, но и спасти мозг и психику.«Снижение артериального давления в предпенсионном возрасте – это новый способ сократить риск развития деменции», - констатировали научные специалисты.В пользу такого мнения говорят данные анализа наблюдений за 9300 добровольцев возрастом 50 лет и старше, которые к началу исследования не имели диабета и не переживали инсульт. Ученые отслеживали, как на ухудшение качества памяти и мыслительной функции испытуемых влияли разные факторы. В результате был сделан вывод о профилактическом эффекте мер по снижению давления в отношении риска деменции. У тех людей, чье давление находилось в пределах нормы на протяжении периода наблюдений, вероятность развития смертельно опасного недуга была понижена на 15%.«Если в предпенсионном возрасте несколько лет поддерживать в норме показатели артериального давления, это поможет избежать старческого слабоумия», - отметил соавтор исследования доктор Джефф Уильямсон.Отметим, что до этого сотрудниками Гарвардской медицинской школы был подготовлен специальный доклад под названием «Контролируй свое артериальное давление», в котором утверждается: лучшим способом держать свое давление под контролем является защищенность о стрессов.