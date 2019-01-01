Медики объяснили, можно ли есть бананы на голодный желудок

С утра желудок особенно уязвим.Диетологи рассказали, какие продукты ни в коем случае нельзя употреблять натощак – то есть, во время завтрака, чтобы не нажить себе заболеваний.Цитрусы и бананыУ некоторых людей бывает аллергия на цитрусовые. Если есть их рано утром, то они могут вызвать гастрит. В бананах содержится много магния. Избыток этого вещества может спровоцировать нарушение кальциево-магниевого баланса. Поэтому лучше всего натощак поесть овсяной каши, а потом уже на второй завтрак можно и апельсины с бананами.БутербродыНе советуем увлекаться с утра бутербродами с колбасой или ветчиной. Эти продукты содержат в себе вещества, провоцирующие образование раковых клеток. Тем более, желудок натощак не способен переварить столько вредных веществ.Кофейные напиткиКто бы мог подумать, что кофе - не самый лучший напиток на голодный желудок. Большая часть человечества настолько любит кофе, что порой заменяет им завтрак. Но помните, что от чрезмерного употребления кофейных напитков у вас может развиться гастрит.СладкоеБольшое количество сладкого вредно в любое время суток, но утром больше всего. Натощак поджелудочная железа не может вырабатывать инсулин в достаточном количестве, поэтому в крови повышается сахар, что может спровоцировать развитие сахарного диабета. Так что не увлекайтесь сладким с утра.ЙогуртыКазалось бы, что может быть полезнее, чем съесть с утра какой-нибудь вкусный йогурт! Люди привыкли слышать о пользе кисломолочные продукты, но обратите внимание, йогурты обычно рекламируют, как перекусы в течение дня, но не как блюдо натощак. Дело в том, что пустому желудку абсолютно не нужны йогуртовые бактерии, и от них не будет никакой пользы. Вы можете съесть йогурт через несколько часов после завтрака, а еще лучше - вечером.Завтраки на скорую рукуТак называемые быстрые завтраки - хлопья или кукурузные шарики - содержат большое количество углеводов и очень не полезны с утра. Они могут повысить уровень сахара в крови и не дают ощущения сытости. К обеду голод будет таким сильным, что вы съедите больше, чем надо. Это может привести к быстрому набору веса.