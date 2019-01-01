Ученые выявили взаимосвязь между диабетом и онкологией

Диабет является фактором риска для развития рака.Новые выводы ученых объясняют, почему так много людей страдает от онкологических заболеваний.Международная группа ученых из Австралии, Великобритании и США представила данные своего исследования. Согласно их доводам, к развитию онкологических заболеваний в большей степени подвержены люди, которые болеют диабетом.«Диабет первого и второго типа является фактором риска для всех видов онкологических заболеваний как у женщин, так и у мужчин», - этот вывод был сделан авторами исследования после изучения сведений о состоянии 20 миллионов пациентов.При этом учеными было обнаружено, что женщины, страдающие диабетом чаще болеют раком, чем мужчины-диабетики. Женщины с диабетом имеют на 6% больше шансов заболеть любой формой рака, чем мужчины, говорится в докладе исследователей проблемы.Также стало понятно, что женщины, которые болеют диабетом склонны к развитию лейкемии и появления злокачественных опухолей в почках, полости рта и желудка, а также лейкемии. Мужчины в большей степени подвержены раку печени.«Женщины с диабетом имеют на 27% больше шансов заболеть раком, чем те, кто не страдает от эндокринных заболеваний. Для мужчин аналогичный показатель составляет 19%», - конкретизировали исследователи.Кроме того, проведенный специалистами анализ подтвердил то обстоятельство, что женщины не получают достаточного лечения при начальных симптомах диабета, а также реже проходят интенсивную терапию, по сравнению с пациентами-мужчинами.