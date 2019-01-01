Вместо кофе: названы напитки, помогающие взбодриться утром

Составлен список идеальных утренних напитков.Кофе производит бодрящий эффект, но при чрезмерном потреблении кофеина возможно появление неприятных симптомов, включая учащенное сердцебиение и скачки давления.Ученые советуют обратить внимание на другие стимулирующие напитки. Если есть реальная зависимость от кофе, следует попробовать цикорий. Он содержит кофеин, но богатый витамином В, который укрепляет нервную систему.А, например, имбирный чай можно считать полноценным энергетиком. В отличие от кофе, он оказывает тонизирующий эффект дольше. Одновременно с этим он укрепляет иммунитет и усиливает кровообращение. Все это положительно сказывается на работоспособности в течение дня и делает имбирный чай идеальным утренним напитком.Аналогичные свойства у чая с жасмином. Если ни имбирь, ни чай вам не по душе, подойдет обычная теплая вода с медом и лимоном. Такая вода ускоряет обмен веществ и усиливает иммунную защиту. Повышает работоспособность свежий гранатовый сок, говорят ученые. По их словам, он полезен за счет содержания магния, калия, кальция и фосфора.