Врачи назвали продукты, которые могут спровоцировать мигрень

Существуют продукты, которые могут не только усиливать головную боль, но и вызывать ее.Диетологи сходятся во мнении, что некоторые продукты и напитки могут провоцировать возникновение головной боли.На данный момент большинство людей знает, что алкоголь может вызывать мигрень. Это связано с сужением кровеносных сосудов. Также в спиртном может присутствовать тирамин, вызывающий головокружение. Что касается красного вина, то в нем присутствуют дубильные вещества и сульфиты, которые также могут усилить или даже вызвать боль в голове.Однако, кроме спиртного головные боли могут быть связаны и c другой едой.Вызвать этот неприятный симптом способны соленья, которые из-за содержания солей и уксуса могут резко расширять сосуды. Голова может болеть и из-за острой еды, в которой содержится капсаицин.Любители мороженного также рискуют получить мигрень, ведь очень холодная вызывает резкое сокращение сосудов.Опасность несут и копчености. В них содержится не только тирамин, но часто усилители вкуса и глутамат натрия, которые могут не только усиливать боль, но и вызывать ее.Исследования также показывают, что людям, у которых уже болит голова, лучше отказаться от орехов и выпечки. В первых присутствуют сульфиты, а во второй есть кумарин, действие которого увеличивается во время воздействия разрыхлителя.