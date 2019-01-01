Диетологи объяснили, действительно ли картофель полезен при похудении

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Картофель и зеленый чай притупляют чувство голода и предотвращают переедание.В погоне за стройной фигурой, нужно пересмотреть размеры своих порций и, к примеру, обед из двух блюд разделить на 2 части.Важно начинать день со здорового завтрака – к примеру, овсяной каши с ягодами, овощами или фруктами, либо омлета с кусочком цельнозернового хлеба.В перерывах между приемами пищи желающим похудеть рекомендовано пить зеленый чай, можно с лимоном – он притупляет чувство голода, позитивно воздействует на организм и бодрит. К тому же, зеленый чай ускоряет метаболизм, что также позитивно сказывается на фигуре», - отметила эксперт.В напитки стоит чаще добавлять лимон, уверена эксперт. Он содержит множество витаминов и микроэлементов, а также ценнейшую клетчатку – пектин, который поглощает жир, поступающий с пищей, а лимонная кислота замедляют всасывание сахара, благодаря чему чувство сытости длиться дольше.«Стоит помнить, что калорийность продукта и сытость, которую он дает – это две разные вещи. Потому стоит чаще включать в рацион продукты, которые подавят аппетит и насытят организм нужным количеством активных веществ. К примеру, такой простой продукт как картофель является очень сытным, зато калорий в нем куда меньше, чем в кусочке хлеба. Картофель желательно отваривать, не очищая, можно запечь клубни в духовке – это вкусный гарнир, который к тому же благоприятно влияет на работу сердца. Однако не стоит употреблять картофель вместе с жирными сортами мяса – такое сочетание очень плохо усваивается», - добавила специалист.Дополнят обед морская капуста, лук, зелень - продукты, содержащие большое количество йода, который благотворно сказывается на работе щитовидной железы, которая отвечает за обмен веществ.