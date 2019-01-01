Трихологи подсказали, какая специя поможет избавиться от перхоти

Самые удивительные свойства имбиря.Имбирь заслуженно считается лекарственным продуктом во многих культурах, и особенно в Азии.Вот несколько самых удивительных свойств этого растения.Начнем с того, что имбирь обеспечивает надежную защиту кожи против старения. Этот продукт битком набит антиоксидантами, он способствует усилению циркуляции крови и снижению уровня токсинов в организме. Имбирь защищает кожу от старения за счёт сражения со свободными радикалами.Помимо защиты кожи, он ещё и обеспечивает ей чистоту. Сам по себе имбирь является природным антисептиком, он эффективно избавляет от проблем с прыщами и угревой сыпью. Имбирь делает это за счёт уничтожения бактерий, которые вызывают прыщи. Данное растение можно использовать в качестве очистителя для закупоренных кожных пор.Польза имбиря распространяется не только на кожу, но и на волосы, поскольку это великолепное средство для борьбы с перхотью опять-таки благодаря своим антисептическим свойствам. Имбирь борется с инфекциями кожи головы, то есть избавляет от непосредственных причин появления перхоти.Помимо этого имбирь способствует и усилению роста волос, если использовать его регулярно. Известна способность данного продукта повышать циркуляцию крови, вызывая её приток к коже головы. А чем больше сюда поступает крови, тем пышнее и гуще становятся волосы. Наконец, среди ингредиентов имбиря имеются цинк, фосфор и витамины, которые борются с сухостью волос и секущимися кончиками.