Диета-антистресс: названы продукты, снижающие тревожность

Семь продуктов, которые помогут чувствовать себя спокойно.Существует много способов избавиться от стресса: начиная от физических упражнений, заканчивая расслабляющими ароматами для дома.Еще один верный, и главное натуральный, способ почувствовать себя расслабленнее - есть правильные продукты.Вот несколько ингредиентов, которые стоит использовать в своем рационе, чтобы испытывать меньше стресса и хорошо спать.Овсяная кашаОвсянка - это отличная еда не только для завтрака, как мы привыкли считать, но и для ужина. Потому что высокий уровень триптофана вызывает чувство спокойствия, а мелатонин в овсе помогает вам спать. Еще один аргумент в пользу овсянки: она содержит большое количество витамина В6 и магния, что делает ее очень успокаивающей пищей. Добавьте немного омега-3 в виде семян льна, и буквально приготовили себе миску спокойствия.ТофуВ тофу содержится витамин B1, много триптофана и высокий уровень магния и омега-3. Помимо рецептов приготовления тофу, которые вы уже наверняка знаете, попробуйте его в качестве основы для коктейля с ванильным протеином. Это прямой путь к спокойствию.Семена чиаСемена чиа - отличный антистрессовый продукт. В них содержится даже больше триптофана, чем у индейки. А еще они полны магния. Сделайте его основой фруктового десерта или пудинга с полными витамин ягодами, чтобы получить полезное и успокаивающее блюдо.ЩавельЭту зелень можно добавлять в салаты, соки или смешивать в смузи. Он полон магния и витаминов группы В , а это значит, что он поможет вам расслабиться и избавиться от стресса.ЛососьЛосось - настоящий суперпродукт, который может и снять стресс избавить от депрессии и тревоги. Все потому что он полон полезных компонентов (о полезных свойствах лосося и другой рыбы мы писали здесь ). Лосось богат омега-3 жирными кислотами, витаминами группы В, насыщен магнием и даже содержит небольшое количество триптофана. Вы можете купить лосось круглый год и запастись замороженными филе, чтобы запечь его в конце дня для полезного и вкусного ужина.Креветки и моллюскиМоллюски так же богаты триптофаном, как и индейка, а креветки, в частности, содержат жирные кислоты омега-3. Отличный вариант для ужина - салат с морепродуктами.ЭдамамеСоевые бобы, как и тофу, неплохо помогают уснуть. В 100 граммах эдамаме содержится в два раза больше рекомендуемой суточной дозы триптофана и 300 миллиграммами омега-3.