Как накачать пресс: названо самое эффективное упражнение

С этим упражнением стальной пресс не заставит себя ждать.

На своей странице в Instagram известная украинская спортсменка и фитнес-тренер Анита Луценко старается не только публиковать личные фотографии, но и делится с поклонниками полезными советами о здоровье и красоте.

Недавно фитнес-тренер раскрыла формулу идеального веса, а теперь показала эффективное упражнение для мышц живота. Для него вам не понадобятся никакие специальные приспособления. Выполнять упражнение можно даже на полу.

"Упражнение на пресс: складочка к одной ноге. Всего 20 повторений и 3 подхода! Выдох – вверх", – прокомментировала ролик с тренировкой Анита.
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