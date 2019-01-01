Урологи назвали неизвестную ранее причину проблем с почками

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Восемь плохих привычек, которые ухудшают работу почек.Почки требуют особого ухода и внимания. Плохой образ жизни может подорвать работу этого жизненно важного органа.Кроме приема лекарств без ограничений, другие типичные привычки, такие как употребление слишком большого количества соли или обезвоживания организма, могут быть очень вредны для здоровья и работоспособности наших почек. Мы выяснили, какие привычки могут пагубно влиять на работу ваших почек.Как работают почки?Почки - это органы, которые постоянно работают, чтобы фильтровать отходы и токсичные вещества, которые являются продуктом метаболизма.Через мочу наши почки способны устранить большую часть токсинов, которые входят в наше тело вместе с пищей, окружающей средой и лекарствами, которые мы используем.Однако, как и в случае с другими системами и органами нашего организма, почки могут потерять свою работоспособность при ряде заболеваний и вредных привычек.Проблема в том, что мы не обращаем на них особого внимания. К сожалению, часто случается так, что мы имеем некоторые вредные привычки. Особенно те, которые могут привести к преждевременному ухудшению функции почек.Знаете ли вы, какие привычки больше вредят вашим почкам? Если нет, то благодаря этой статье вы узнаете сегодня. Но это еще не все, не ограничивайте себя чтением. Начните действовать, чтобы как можно быстрее избавиться от этих привычек уже сегодня!1. Воздержание от мочеиспусканияИ хотя может показаться, что это не очень важный вопрос, но реальность заключается в том, что воздержание от мочеиспускания действительно может негативно повлиять на здоровье ваших почек.Удержание мочи в течение длительного времени повышает ее уровень в мочевом тракте. Это может вызвать воспаление и в конечном итоге привести к заболеванию почек.Эта безусловно нецелесообразна привычка также оказывает большее давление на мочевой пузырь. Это может еще больше осложнить весь процесс устранения отходов из организма. Более того, эта привычка также может быть одной из причин недержания мочи в будущем.2. Нерегулярный питьевой режим, обезвоживаниеЕсли мы хотим, чтобы наши почки работали правильно, а также для оптимального проведения процесса детоксикации необходимо пить достаточное количество жидкости в течение дня.Обезвоживание организма может привести к развитию камней в почках, различных инфекций и воспалительных заболеваний почек.3. Курение сигаретЛюди, которые курят сигареты ежедневно, в большинстве случаев знают об опасностях, с которыми они могут столкнуться, через их токсическое содержимое.Но обычно эти знания сосредоточены исключительно на здоровье легких и дыхательной системы. Однако, мало кому известен тот факт, что вредные вещества, содержащиеся в табачных изделиях, также негативно влияют не только на легкие, но и на почки и сердце.Это усложняет процесс очищения организма, осуществляемый почками, и, таким образом, повышает их восприимчивость к различным инфекциям.4. Выбор неправильных видов напитковВсеми любимые газированные напитки, энергетики и другие коммерчески произведенные воды могут быть причиной многих заболеваний, связанных с нарушением функции почек.Эти жидкости содержат слишком много сахара и других синтетических добавок, которые негативно влияют на ваш метаболизм, что, в свою очередь, серьезно влияет на здоровье почек в частности на их состояние и работоспособность.Употребление напитков упомянутых выше в больших количествах, может непосредственно привести к развитию камней в почках, воспалений и хронических заболеваний почек.5. Потребление слишком большого количества натрияНатрий присутствует не только в обычной соли, используемой на кухне. Этот ингредиент в значительных количествах находится во многих продуктах питания, которые мы едим каждый день.Неограниченное потребление соли, которая кажется довольно распространенным в наши дни, непосредственно связано с повышенным кровяным давлением и преждевременной дисфункцией почек.И учитывая долгосрочные тенденции, чрезмерное потребление натрия также нарушает баланс других минералов в нашем организме, что может привести к дисбалансу электролита, что, в свою очередь, нарушает работу почек.6. Чрезмерное использование лекарственных препаратовЛекарственные препараты, которые используются по назначению обычно полезны при лечении общих проблем со здоровьем. Однако болеутоляющие при частом использовании могут вызвать ряд побочных эффектов, негативно влияет на здоровье почек.Когда мы безответственно принимаем некоторые лекарственные препараты, это может иметь серьезные последствия для здоровья для наших почек и печени, двух органов, принимающих активное участие в очистке организма и обмена веществ.Чрезмерное употребление аспирина, ацетаминофена или ибупрофена, негативно сказывается на работе наших почек, в крайних случаях нанося им непоправимый вред.7. Слишком много белкаРегулярное потребление продуктов с большим количеством белка затрудняет работу почек и может привести к развитию хронических заболеваний этого органа.8. Сидячий образ жизниЛюди, ведущие сидячий образ жизни, подвергаются значительно большему риску развития заболевания почек по сравнению с людьми, которые предпочитают активный образ жизни.• Прежде всего, люди, которые ведут сидячий образ жизни, часто не обращают внимания на питание и предпочитают нездоровую диету. И это, конечно, еще больше усложняет работу почек.• Во-вторых, отсутствие физической активности негативно влияет на кровообращение.• В-третьих, этот образ жизни увеличивает риск гипертонии, а также влияет на здоровье вашей иммунной системы, что, в свою очередь, увеличивает риск различных видов заболеваний и инфекций.