Диетологи назвали продукты, ускоряющие жировой метаболизм

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Названы продукты с минимальным содержанием калорий.Разумеется, еда без калорий - чистейшей воды миф.Тем не менее, существует масса продуктов на любой вкус, которые вы можете позволить себе даже после шести.Эксперты рассказали о двенадцати вкусных, полезных, а главное, низкокалорийных продуктах, которые смело можно включать в свой рацион как тем, кто следит за своим весом, так и тем, кто старается всегда правильно питаться.МорковьОдин из хороших поводов есть морковь почаще - несомненная польза для зрения, но этим не стоит ограничиваться. Оранжевый овощ поддерживает здоровый баланс глюкозы в крови, помогает избавиться от токсинов и вывести лишнюю жидкость из организма.Одна средняя морковка обойдется вам всего в 30 калорий: прекрасный повод разнообразить свой рацион всевозможными блюдами и детокс-смузи на основе этого овоща.Красный перецДиетологи не раз упоминали о несомненной пользе умеренного употребления острой пищи. Тем, кто хочет похудеть, важно помнить о том, что именно «горячие» продукты активно воздействуют на жировые отложения и в целом способствуют пищеварению.Откажитесь от семян и не бойтесь добавить немного «перчинки» в еду и соусы: он будет сжигать в первую очередь не ваш язык, а ваши калории.КофеМожете смело начинать свой день с чашечки черного кофе: напиток подарит вам заряд бодрости на все утро и запустит жиросжигающие процессы организма.Помните: никакого молока или сахара, только тогда кофе не обернется новыми калориями и, как следствие, лишними килограммами.ЛимонМы, конечно, не заставляем вас перейти на лимоны только для того, чтобы случайно не съесть лишнего. Но вода с лимоном может стать превосходной альтернативой высококалорийным сладким напиткам, которые мы выпиваем в течение дня в бесчисленном количестве.На дольку лимона - 2 калории и ускорение метаболизма, помощь в выведении токсинов из организма и солнечное настроение в придачу.СпаржаБольше зеленого: спаржа порадует ваш организм значительным количеством антиоксидантов, бесчисленными витаминами и незаменимыми минеральными веществами.Сияющая кожа и здоровые волосы, поддержание быстрого метаболизма и высокое содержание клетчатки - всеми этими свойствами спаржа тоже может похвастаться, и всего за 20 калорий на 100 граммов.АрбузПродукт, который едва ли нуждается в дополнительных комментариях. Несмотря на свою природную сладость, арбуз содержит минимум калорий: их всего 30 на 100 граммов этого плода, из которого можно приготовить впечатляющие летние блюда.Адепты здорового питания ценят арбуз не только за безвредность для фигуры, но и за очищающие свойства: он помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови, вывести из организма шлаки и лишнюю жидкость, ускорить метаболизм.ЛукКроме комплекса жизненно важных витаминов, лук укрепляет иммунитет и обладает сильными антибактериальными свойствами.Этот низкокалорийный продукт стоит добавлять в блюда хотя бы потому, что он активизирует обмен веществ и способствует пищеварению. Кроме простого репчатого лука, помните также и о луке-порее: он практически полностью состоит из воды и является отличным диетическим продуктом.Цветная капустаВсего 25 калорий на 100 граммов - «мечта диетолога», или попросту цветная капуста, отлично подойдет всем, кто старается поддерживать себя в форме и не есть лишнего.Цветная капуста прекрасна и полезна в любом виде, будь то крем-суп, овощной салат, пюре, варка или запекание в духовке.СельдерейКлетчатка и вода - основные составляющие сельдерея, а калорийность его не превышает 16 калорий на 100 граммов продукта. Ароматный овощ способствует выработке желудочного сока, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и помогает организму избавляться от токсинов.ТоматыНизкая калорийность (всего 20 калорий на 100 граммов этого овоща) обеспечивает томатам звание отличного диетического продукта, нормализующего обмен веществ, борющегося с лишним весом и очищающего организм от шлаков.ЯблокиЛучше всего - зеленые яблоки: это известно всем, кто следит за своим весом. Одно яблоко популярного сорта «Гренни Смит» содержит всего-навсего 47 калорий, очищающий кишечник пектин и море витаминов.Съедайте по яблоку в день - и такой нехитрый перекус, согласно известной английской пословице, убережет вас от утомительных походов ко всевозможным врачам. Идеальным завтраком станет яркий и сочный зеленый смузи с яблоком и шпинатом.ОгурцыМожете есть огурцы в любом количестве: этот освежающий овощ на 95% состоит из воды. Остальные составляющие - антиоксиданты, клетчатка и необходимые организму минеральные вещества.Калорийность даже довольно крупного огурца не превышает 25 калорий, что делает этот овощ идеальным вариантом перекуса и обязательным ингредиентом практически любого салата.