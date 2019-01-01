Врачи подсказали, какие каши помогут очистить организм от токсинов

Не стоит забывать и про цитрусовые.Запустить процесс самоочищения организма и избавления от шлаков поможет ряд продуктов питания.Очень действенным средством для очищения организма считается зеленый чай, только пить его надо обязательно без сахара и заваривать не крутым кипятком, а просто горячей водой. Желательно выбирать напиток не в пакетиках, а заваривать самостоятельно.Очищающими свойствами обладает и обычная минеральная вода. ее нужно выпивать не менее двух литров ежедневно.Натуральные каши также «вытягивают» из организма токсины, потому есть овсянку, гречку или рис нужно хотя бы раз в день.Врачи рекомендуют употреблять как можно больше сезонной зелени – это кладезь витаминов и средство, запускающее механизмы самоочищения внутренних органов.«Шпинат, петрушка, укроп не только питают нас витаминами и ценными микроэлементами, но и отлично справляются с очисткой пищеварительной системы. А хлорофил, содержащийся в зелени, не дает размножаться «вредоносным» бактериям.Не стоит забывать и про цитрусовые. Лимоны, апельсины и грейпфруты богаты многими биологически активными веществами и витамином С, которые участвуют в процессе очистки организма, к тому же цитрусовые обладают легким мочегонным средством.Еще один ценный продукт – морские водоросли. Они богаты спирулином и хлореллом, которые связывают токсины и помогают их быстрому выводу из организма естественным путем», - рассказала эксперт.