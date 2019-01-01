Медики объяснили, как чеснок может повлиять на пищеварение

Пять полезных свойств чеснока для здоровья.Чеснок часто называют одним из самых полезных продуктов для здоровья, - и не зря. Его целебные свойства изучены наукой и хорошо известны медикам.Диетолог Светлана Фус напомнила, почему в сезон болезней важно включать чеснок в рацион питания.Помогает противостоять гриппуЧеснок во время эпидемии незаменим, так как обладает сильными противовирусными свойствами. Чеснок – один из лучших в природе источников фитонцидов – веществ, уничтожающих патогены. Кроме этого, чеснок содержит витамин С, который работает как барьер против вирусов, защищая слизистые оболочки.Полезен для сердцаЗа счет воздействия активных биокомпонентов чеснока активизируется кровоток и снижается количество холестериновых бляшек в сосудах, что, в свою очередь, нивелирует риски развития заболеваний сердца. Есть основание считать, что чеснок – один из лучших для предотвращения развития болезней сердца у людей с диабетом.Улучшает внешний видПо словам Фус, чеснок богат витаминами и минералами, - например, в нем содержатся витамины группы В, необходимые для густоты волос и здорового вида кожи.Действует как пробиотикЧеснок один из лучших активаторов пробиотиков, которые содержатся в других продуктах. Добавляя его к другим продуктам, таким как йогурт, можно обеспечить себе здоровое пищеварение. Главное свойство пробиотиков - содействие росту полезных бактерий в кишечнике. Здоровая микрофлора, как показывают последние исследования, влияет на весь организм, включая мозг.Защищает от ракаЧеснок содержит много антиоксидантов, которые защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами. В частности, в нем есть такие вещества, как аллицин и аллилсульфиды – они обладают свойством воздействовать на токсичные онкогенные компоненты и способствующие их выведению.