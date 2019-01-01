Ученые назвали неожиданную пользу общения во время еды

Такое общение снижает риск набора лишнего веса.Ученые из отделения биоинженерии Стэнфордского университета пришли к выводу, что для мозга невозможно одновременно уделять внимание социальному общению и много есть. Нейронные цепи, ответственные за эти процессы, переплетены таким образом, что активация одной из них мешает работе другой.Специалисты разработали сложную оптогенетичскую технологию, с помощью которой можно вводить в нейроны гены, позволяющие «подсвечивать» области мозга, в которых наблюдается возбуждение. При этом интенсивность свечения зависит от степени возбуждения. Во время поглощения пищи или даже мыслей о ней, происходит возбуждение нейронов в орбифронтальной коре. В этой же области происходит процесс, отвечающий за социальное общение.Чтобы проверить эту гипотезу на практике, ученые выбрали мышей, так как их орбифронтальная кора очень похожа на человеческую. Животных помещали в разные ситуации, чтобы проследить возбуждение нейронных цепей. Оказалось, что в присутствии других особей они меньше интересуются едой, так как активность цепей, связанных с общением, подавляет активность цепей питания. То есть, одновременно много есть и активно общаться невозможно.Это довольно интересный момент, но есть одна оговорка. Дело в том, что у многих больных с пищевыми расстройствами проблемы возникают именно из-за повышенной чувствительности к их социальной оценке. В результате человек не может нормально питаться.